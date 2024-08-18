https://ria.ru/20240818/opasnost-1966905371.html

В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили ракетную опасность

В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 18.08.2024

В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T16:11

2024-08-18T16:11

2024-08-18T16:22

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

шебекино

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

белгород

белгородский район

шебекино

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Наталья Макарова

белгород, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков, происшествия