https://ria.ru/20240818/opasnost-1966891439.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 18.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T14:31
2024-08-18T14:31
2024-08-18T14:33
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Смирнов. До этого ракетная опасность в Курской области объявлялась в 13.42 мск и длилась 19 минут - до 14.01 мск.
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, Украина
В Курской области объявили ракетную опасность
Врио курского губернатора сообщил, что в регионе объявили ракетную опасность