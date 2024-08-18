https://ria.ru/20240818/opasnost-1966891439.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 18.08.2024

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T14:31

2024-08-18T14:31

2024-08-18T14:33

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Смирнов. До этого ракетная опасность в Курской области объявлялась в 13.42 мск и длилась 19 минут - до 14.01 мск.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

курская область

украина

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Наталья Макарова

происшествия, курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, украина