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На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 18.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 18.08.2024 (обновлено: 14:08 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/opasnost-1966886894.html
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 18.08.2024
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T14:07
2024-08-18T14:08
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
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БЕЛГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. "Вся территория Белгородской области - РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность

Гладков: на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкУказатель "Укрытие" в парке Белгорода
Указатель Укрытие в парке Белгорода - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Указатель "Укрытие" в парке Белгорода. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"Вся территория Белгородской области - РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
14 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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