https://ria.ru/20240818/opasnost-1966886894.html

На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность

На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 18.08.2024

На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T14:07

2024-08-18T14:07

2024-08-18T14:08

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

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БЕЛГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. "Вся территория Белгородской области - РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

белгородская область

украина

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина