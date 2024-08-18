https://ria.ru/20240818/opasnost-1966886894.html
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 18.08.2024
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T14:07
2024-08-18T14:07
2024-08-18T14:08
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
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украина
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БЕЛГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. "Вся территория Белгородской области - РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
Гладков: на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность