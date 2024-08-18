https://ria.ru/20240818/opasnost-1966847054.html
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 18.08.2024
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности
Отбой ракетной опасности объявлен на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T08:18
2024-08-18T08:18
2024-08-18T08:18
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966409334_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_4e048728cd8e2a1d91cc895f911b0f11.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Ранее ракетная опасность на всей территории области была объявлена в 7.53. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - написал Гладков в 8.07.
https://ria.ru/20240713/opasnost-1959475128.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966409334_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_9e74437567effbafd3422f576bd1619f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности
Гладков: в Белгородской области объявили отбой ракетной опасности