https://ria.ru/20240818/opasnost-1966847054.html

В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности

В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 18.08.2024

В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности

Отбой ракетной опасности объявлен на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T08:18

2024-08-18T08:18

2024-08-18T08:18

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Ранее ракетная опасность на всей территории области была объявлена в 7.53. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - написал Гладков в 8.07.

https://ria.ru/20240713/opasnost-1959475128.html

белгородская область

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Варвара Скокшина

белгородская область, вячеслав гладков, происшествия