Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области четыре человека пострадали за сутки из-за обстрелов - РИА Новости, 18.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:07 18.08.2024 (обновлено: 11:17 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/obstrely-1966858352.html
В Белгородской области четыре человека пострадали за сутки из-за обстрелов
В Белгородской области четыре человека пострадали за сутки из-за обстрелов - РИА Новости, 18.08.2024
В Белгородской области четыре человека пострадали за сутки из-за обстрелов
В Белгородской области за сутки от украинских обстрелов пострадали четыре мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T10:07
2024-08-18T11:17
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_110:382:3072:2048_1920x0_80_0_0_b3f04541437fbc2ed90d0db9da938525.jpg
БЕЛГОРОД, 18 авг - РИА Новости. В Белгородской области за сутки от украинских обстрелов пострадали четыре мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.По его информации, 17 августа украинские войска обстреляли 32 населенных пункта в 6 районах региона.
https://ria.ru/20240818/ataka-1966865707.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_4be30a9d71a6b0fb16b6c4e378251a7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область
В Белгородской области четыре человека пострадали за сутки из-за обстрелов

В Белгородской области четыре человека пострадали за сутки из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 18 авг - РИА Новости. В Белгородской области за сутки от украинских обстрелов пострадали четыре мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По его информации, 17 августа украинские войска обстреляли 32 населенных пункта в 6 районах региона.
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
ВСУ за сутки обстреляли шесть районов Белгородской области
Вчера, 11:08
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала