https://ria.ru/20240818/obstrely-1966858352.html

В Белгородской области четыре человека пострадали за сутки из-за обстрелов

В Белгородской области четыре человека пострадали за сутки из-за обстрелов - РИА Новости, 18.08.2024

В Белгородской области четыре человека пострадали за сутки из-за обстрелов

В Белгородской области за сутки от украинских обстрелов пострадали четыре мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T10:07

2024-08-18T10:07

2024-08-18T11:17

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_110:382:3072:2048_1920x0_80_0_0_b3f04541437fbc2ed90d0db9da938525.jpg

БЕЛГОРОД, 18 авг - РИА Новости. В Белгородской области за сутки от украинских обстрелов пострадали четыре мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.По его информации, 17 августа украинские войска обстреляли 32 населенных пункта в 6 районах региона.

https://ria.ru/20240818/ataka-1966865707.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область