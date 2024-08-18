https://ria.ru/20240818/obstrely-1966858352.html
В Белгородской области четыре человека пострадали за сутки из-за обстрелов
В Белгородской области четыре человека пострадали за сутки из-за обстрелов - РИА Новости, 18.08.2024
В Белгородской области четыре человека пострадали за сутки из-за обстрелов
В Белгородской области за сутки от украинских обстрелов пострадали четыре мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T10:07
2024-08-18T10:07
2024-08-18T11:17
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 18 авг - РИА Новости. В Белгородской области за сутки от украинских обстрелов пострадали четыре мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.По его информации, 17 августа украинские войска обстреляли 32 населенных пункта в 6 районах региона.
https://ria.ru/20240818/ataka-1966865707.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область
В Белгородской области четыре человека пострадали за сутки из-за обстрелов
В Белгородской области четыре человека пострадали за сутки из-за обстрелов ВСУ