Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Александровку
СЦКК: ВСУ выпустили 16 натовских снарядов по Донецку, Горловке и Александровке
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 16 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, Горловке и Александровке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 15.15 - населенный пункт Кураховка - населенный пункт Александровка: три снаряда калибром 155 миллиметров... 20.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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По данным представительства, ВСУ с 18.20 по 20.15 выпустили еще шесть снарядов этого же калибра по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки.
Петровский район расположен на западной окраине города, это самая отдаленная от центра часть Донецка. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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