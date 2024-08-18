https://ria.ru/20240818/obstrel-1966894858.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 18.08.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска примерно за два часа выпустили по Донецку и Горловке 14 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T14:55
2024-08-18T14:55
2024-08-18T15:01
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
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стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска примерно за два часа выпустили по Донецку и Горловке 14 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.25 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): 4 снаряда калибром 155 миллиметров... 14.15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство. Как отмечается, с 14.45 в течение 10 минут ВСУ выпустили четыре снаряда того же калибра по Центрально-Городскому району Горловки, а еще три - по Никитовскому району города. Петровский район расположен на западной окраине города, это самая отдаленная от центра часть Донецка. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240103/obstrely-1919530947.html
https://ria.ru/20240707/gorlovka-1957962811.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 14 снарядов натовского калибра