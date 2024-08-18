https://ria.ru/20240818/natsproekt-1966837334.html

Выявлен факт мошенничества при реализации нацпроекта в сфере образования

Выявлен факт мошенничества при реализации нацпроекта в сфере образования - РИА Новости, 18.08.2024

Выявлен факт мошенничества при реализации нацпроекта в сфере образования

Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества при реализации в России национального проекта в сфере образования, похищено более 50 миллионов рублей, сообщили РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T04:16

2024-08-18T04:16

2024-08-18T04:27

россия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества при реализации в России национального проекта в сфере образования, похищено более 50 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, преступление было совершено в 2021 году."Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере)", — сказал он.Как уточнил собеседник, в результате, по предварительным данным, было похищено более 50 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240810/pravitelstvo-1965350045.html

россия

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2024

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