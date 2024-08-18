https://ria.ru/20240818/natsproekt-1966837334.html
Выявлен факт мошенничества при реализации нацпроекта в сфере образования
Выявлен факт мошенничества при реализации нацпроекта в сфере образования - РИА Новости, 18.08.2024
Выявлен факт мошенничества при реализации нацпроекта в сфере образования
Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества при реализации в России национального проекта в сфере образования, похищено более 50 миллионов рублей, сообщили РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T04:16
2024-08-18T04:16
2024-08-18T04:27
россия
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества при реализации в России национального проекта в сфере образования, похищено более 50 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, преступление было совершено в 2021 году."Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере)", — сказал он.Как уточнил собеседник, в результате, по предварительным данным, было похищено более 50 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240810/pravitelstvo-1965350045.html
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россия
Выявлен факт мошенничества при реализации нацпроекта в сфере образования
В РФ завели дело из-за мошенничества при реализации проекта в сфере образования
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества при реализации в России национального проекта в сфере образования, похищено более 50 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, преступление было совершено в 2021 году.
"Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере)", — сказал он.
Как уточнил собеседник, в результате, по предварительным данным, было похищено более 50 миллионов рублей.