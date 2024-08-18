https://ria.ru/20240818/moskva-1966889350.html
Изъятого в Москве тигренка назвали Шерханом
Изъятого в Москве тигренка назвали Шерханом - РИА Новости, 18.08.2024
Изъятого в Москве тигренка назвали Шерханом
Тигренка, которого изъяли у владельца в Москве и передали в центр реабилитации диких животных, назвали Шерхан, его состояние значительно улучшилось, сообщается... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T14:21
2024-08-18T14:21
2024-08-18T14:21
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Тигренка, которого изъяли у владельца в Москве и передали в центр реабилитации диких животных, назвали Шерхан, его состояние значительно улучшилось, сообщается на сайте мэра и правительства города. Ранее в Москве нашли тигренка, которого незаконно перевозили в сумке-переноске по городу. Его изъяли и передали в центр реабилитации диких животных. По факту перевозки дикого животного МВД начало проверку. "Тигренка сразу же назвали Шерханом. Его состояние сейчас значительно улучшилось. Большую часть дня зверь проводит на прогулках и занимается подвижными играми, которые чередуются с продолжительным сном. Для него организовали правильный режим питания и рацион, соответствующий видовым потребностям, - это преимущественно мясная диета", - говорится в тексте. Также недавно полиция изъяла львенка у владельца, который гулял с животным в центре Москвы. Документы, подтверждающие владение хищником, у хозяина отсутствовали. Сотрудники полиции передали его в центр реабилитации диких животных. "Биологи отмечают, что львенок пока относится к людям настороженно, но уже стал доверять спасителям и давать немного погладить себя. Имя новому обитателю центра специалисты пока не придумали - выбирают из нескольких вариантов", - пояснили в тексте.
https://ria.ru/20231229/lvenok-1918933282.html
https://ria.ru/20240815/tigr-1966472486.html
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общество, москва
Изъятого в Москве тигренка назвали Шерханом
Изъятого в Москве тигренка доставили в центр реабилитации и назвали Шерхан
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Тигренка, которого изъяли у владельца в Москве и передали в центр реабилитации диких животных, назвали Шерхан, его состояние значительно улучшилось, сообщается на сайте мэра и правительства города.
Ранее в Москве нашли тигренка, которого незаконно перевозили в сумке-переноске по городу. Его изъяли и передали в центр реабилитации диких животных. По факту перевозки дикого животного МВД начало проверку.
«
"Тигренка сразу же назвали Шерханом. Его состояние сейчас значительно улучшилось. Большую часть дня зверь проводит на прогулках и занимается подвижными играми, которые чередуются с продолжительным сном. Для него организовали правильный режим питания и рацион, соответствующий видовым потребностям, - это преимущественно мясная диета", - говорится в тексте.
Также недавно полиция изъяла львенка у владельца, который гулял с животным в центре Москвы. Документы, подтверждающие владение хищником, у хозяина отсутствовали. Сотрудники полиции передали его в центр реабилитации диких животных.
«
"Биологи отмечают, что львенок пока относится к людям настороженно, но уже стал доверять спасителям и давать немного погладить себя. Имя новому обитателю центра специалисты пока не придумали - выбирают из нескольких вариантов", - пояснили в тексте.