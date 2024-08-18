https://ria.ru/20240818/moskva-1966889350.html

Изъятого в Москве тигренка назвали Шерханом

Изъятого в Москве тигренка назвали Шерханом - РИА Новости, 18.08.2024

Изъятого в Москве тигренка назвали Шерханом

Тигренка, которого изъяли у владельца в Москве и передали в центр реабилитации диких животных, назвали Шерхан, его состояние значительно улучшилось, сообщается... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T14:21

2024-08-18T14:21

2024-08-18T14:21

общество

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966889092_0:246:467:509_1920x0_80_0_0_540c00add0f275288cc62f89c45f123d.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Тигренка, которого изъяли у владельца в Москве и передали в центр реабилитации диких животных, назвали Шерхан, его состояние значительно улучшилось, сообщается на сайте мэра и правительства города. Ранее в Москве нашли тигренка, которого незаконно перевозили в сумке-переноске по городу. Его изъяли и передали в центр реабилитации диких животных. По факту перевозки дикого животного МВД начало проверку. "Тигренка сразу же назвали Шерханом. Его состояние сейчас значительно улучшилось. Большую часть дня зверь проводит на прогулках и занимается подвижными играми, которые чередуются с продолжительным сном. Для него организовали правильный режим питания и рацион, соответствующий видовым потребностям, - это преимущественно мясная диета", - говорится в тексте. Также недавно полиция изъяла львенка у владельца, который гулял с животным в центре Москвы. Документы, подтверждающие владение хищником, у хозяина отсутствовали. Сотрудники полиции передали его в центр реабилитации диких животных. "Биологи отмечают, что львенок пока относится к людям настороженно, но уже стал доверять спасителям и давать немного погладить себя. Имя новому обитателю центра специалисты пока не придумали - выбирают из нескольких вариантов", - пояснили в тексте.

https://ria.ru/20231229/lvenok-1918933282.html

https://ria.ru/20240815/tigr-1966472486.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва