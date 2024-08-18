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На центральных набережных Москвы временно ограничат движение транспорта - РИА Новости, 18.08.2024
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00:21 18.08.2024 (обновлено: 03:31 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/moskva-1966828446.html
На центральных набережных Москвы временно ограничат движение транспорта
На центральных набережных Москвы временно ограничат движение транспорта - РИА Новости, 18.08.2024
На центральных набережных Москвы временно ограничат движение транспорта
Движение транспорта временно ограничат на центральных набережных Москвы в воскресенье из-за полумарафона "Лужники". РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T00:21
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москва
общество
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Движение транспорта временно ограничат на центральных набережных Москвы в воскресенье из-за полумарафона "Лужники".Как сообщалось на официальном сайте мэра и правительства столицы, в воскресенье с 7.30 до 12.00 автомобилисты не смогут проехать по Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, Гончарной и Краснохолмской набережным. Также с 7.30 до 10.15 будет закрыт участок улицы Хамовнический Вал от дома 16 до Фрунзенской набережной.Помимо того, в местах, где ввели ограничения, 18 августа нельзя будет парковаться до окончания мероприятия.
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москва, общество
Москва, Общество
На центральных набережных Москвы временно ограничат движение транспорта

На центральных набережных Москвы ограничат движение из-за полумарафона "Лужники"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВид на Москву со смотровой площадки "Лужники"
Вид на Москву со смотровой площадки Лужники - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Вид на Москву со смотровой площадки "Лужники". Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Движение транспорта временно ограничат на центральных набережных Москвы в воскресенье из-за полумарафона "Лужники".
Как сообщалось на официальном сайте мэра и правительства столицы, в воскресенье с 7.30 до 12.00 автомобилисты не смогут проехать по Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, Гончарной и Краснохолмской набережным. Также с 7.30 до 10.15 будет закрыт участок улицы Хамовнический Вал от дома 16 до Фрунзенской набережной.
Надпись Парковка - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
В Москве хотят увеличить число бесплатных парковочных мест у поликлиник
Вчера, 19:10
Помимо того, в местах, где ввели ограничения, 18 августа нельзя будет парковаться до окончания мероприятия.
 
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