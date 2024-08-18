https://ria.ru/20240818/moskva-1966828446.html

На центральных набережных Москвы временно ограничат движение транспорта

На центральных набережных Москвы временно ограничат движение транспорта - РИА Новости, 18.08.2024

На центральных набережных Москвы временно ограничат движение транспорта

Движение транспорта временно ограничат на центральных набережных Москвы в воскресенье из-за полумарафона "Лужники". РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T00:21

2024-08-18T00:21

2024-08-18T03:31

москва

общество

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Движение транспорта временно ограничат на центральных набережных Москвы в воскресенье из-за полумарафона "Лужники".Как сообщалось на официальном сайте мэра и правительства столицы, в воскресенье с 7.30 до 12.00 автомобилисты не смогут проехать по Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, Гончарной и Краснохолмской набережным. Также с 7.30 до 10.15 будет закрыт участок улицы Хамовнический Вал от дома 16 до Фрунзенской набережной.Помимо того, в местах, где ввели ограничения, 18 августа нельзя будет парковаться до окончания мероприятия.

https://ria.ru/20240817/parkovka-1966800801.html

москва

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москва, общество