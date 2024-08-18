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Юрист объяснил, почему нельзя говорить с мошенниками из любопытства - РИА Новости, 18.08.2024
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02:17 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/moshenniki-1966828777.html
Юрист объяснил, почему нельзя говорить с мошенниками из любопытства
Юрист объяснил, почему нельзя говорить с мошенниками из любопытства - РИА Новости, 18.08.2024
Юрист объяснил, почему нельзя говорить с мошенниками из любопытства
Общение с телефонным мошенником даже из любопытства грозит потерей средств и “сливом” персональных данных, рассказал агентству “Прайм" преподаватель кафедры... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T02:17
2024-08-18T02:17
общество
мошенничество
мошенники
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Общение с телефонным мошенником даже из любопытства грозит потерей средств и “сливом” персональных данных, рассказал агентству “Прайм" преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета "Синергия", владелец юридического бюро "Палюлин и партнеры" Антон Палюлин.Он напомнил, что мошенники в совершенстве владеют методами социальной инженерии, и поддаться им может даже подкованный обыватель. Они торопят собеседника, угрожая блокировкой карты или последствиями для близких. И подталкивают к принятию неверных решений.&quot;К тому же, если аферист увидит, что вы открыты для общения, он может передать ваш номер своим &quot;коллегам&quot; или использовать его для дальнейших манипуляций&quot;, — отметил Палюлин.По его словам, вернуть переданные мошенниками деньги практически нереально. Поэтому лучше сразу положить трубку и самому связаться с нужной организацией.
https://ria.ru/20240812/moshenniki-1965600663.html
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общество, мошенничество, мошенники
Общество, Мошенничество, мошенники
Юрист объяснил, почему нельзя говорить с мошенниками из любопытства

Юрист Палюлин: общение с мошенником даже из любопытства грозит потерей денег

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Общение с телефонным мошенником даже из любопытства грозит потерей средств и “сливом” персональных данных, рассказал агентству “Прайм" преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета "Синергия", владелец юридического бюро "Палюлин и партнеры" Антон Палюлин.
Он напомнил, что мошенники в совершенстве владеют методами социальной инженерии, и поддаться им может даже подкованный обыватель. Они торопят собеседника, угрожая блокировкой карты или последствиями для близких. И подталкивают к принятию неверных решений.
«

"К тому же, если аферист увидит, что вы открыты для общения, он может передать ваш номер своим "коллегам" или использовать его для дальнейших манипуляций", — отметил Палюлин.

По его словам, вернуть переданные мошенниками деньги практически нереально. Поэтому лучше сразу положить трубку и самому связаться с нужной организацией.
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