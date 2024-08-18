Юрист объяснил, почему нельзя говорить с мошенниками из любопытства
Юрист Палюлин: общение с мошенником даже из любопытства грозит потерей денег
© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Общение с телефонным мошенником даже из любопытства грозит потерей средств и “сливом” персональных данных, рассказал агентству “Прайм" преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета "Синергия", владелец юридического бюро "Палюлин и партнеры" Антон Палюлин.
Он напомнил, что мошенники в совершенстве владеют методами социальной инженерии, и поддаться им может даже подкованный обыватель. Они торопят собеседника, угрожая блокировкой карты или последствиями для близких. И подталкивают к принятию неверных решений.
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"К тому же, если аферист увидит, что вы открыты для общения, он может передать ваш номер своим "коллегам" или использовать его для дальнейших манипуляций", — отметил Палюлин.
По его словам, вернуть переданные мошенниками деньги практически нереально. Поэтому лучше сразу положить трубку и самому связаться с нужной организацией.
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