https://ria.ru/20240818/moshenniki-1966828777.html

Юрист объяснил, почему нельзя говорить с мошенниками из любопытства

Юрист объяснил, почему нельзя говорить с мошенниками из любопытства - РИА Новости, 18.08.2024

Юрист объяснил, почему нельзя говорить с мошенниками из любопытства

Общение с телефонным мошенником даже из любопытства грозит потерей средств и “сливом” персональных данных, рассказал агентству “Прайм" преподаватель кафедры... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T02:17

2024-08-18T02:17

2024-08-18T02:17

общество

мошенничество

мошенники

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Общение с телефонным мошенником даже из любопытства грозит потерей средств и “сливом” персональных данных, рассказал агентству “Прайм" преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета "Синергия", владелец юридического бюро "Палюлин и партнеры" Антон Палюлин.Он напомнил, что мошенники в совершенстве владеют методами социальной инженерии, и поддаться им может даже подкованный обыватель. Они торопят собеседника, угрожая блокировкой карты или последствиями для близких. И подталкивают к принятию неверных решений."К тому же, если аферист увидит, что вы открыты для общения, он может передать ваш номер своим "коллегам" или использовать его для дальнейших манипуляций", — отметил Палюлин.По его словам, вернуть переданные мошенниками деньги практически нереально. Поэтому лучше сразу положить трубку и самому связаться с нужной организацией.

https://ria.ru/20240812/moshenniki-1965600663.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, мошенничество, мошенники