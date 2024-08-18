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Минэкономики Молдавии признало, что не может нарастить экспорт - РИА Новости, 18.08.2024
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16:54 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/moldaviya-1966910580.html
Минэкономики Молдавии признало, что не может нарастить экспорт
Минэкономики Молдавии признало, что не может нарастить экспорт - РИА Новости, 18.08.2024
Минэкономики Молдавии признало, что не может нарастить экспорт
Министерство экономики Молдавии прогнозирует, что экспорт страны снизится на 8%, признав тем самым, что не может его нарастить, практика подтверждает эти... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T16:54
2024-08-18T16:54
экономика
молдавия
владимир головатюк
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КИШИНЕВ, 18 авг - РИА Новости. Министерство экономики Молдавии прогнозирует, что экспорт страны снизится на 8%, признав тем самым, что не может его нарастить, практика подтверждает эти расчеты, заявил экономист, бывший председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк в своем Telegram-канале. "Министерство экономики признало свою беспомощность изменить ситуацию и недавно снизило прогноз роста экспорта, поменяв даже знак. Вместо роста теперь ожидают падение экспорта на 8%. Реальная действительность подтверждает правильность этого", - написал Головатюк. Он отметил, что оперативные данные по внешней торговле за шесть месяцев показывают снижение экспорта на 12,8%. Снижение затронуло все группы стран, в СНГ экспортируется на 14% меньше, в ЕС - на 7,4%, в прочие страны - на 23%. "В ЕС и в прочие страны падение объемов продолжается ежемесячно с начала года. В СНГ в мае был рост на 18%, но в остальные месяцы он также снижался. Импорт также снижается, но на меньшую величину - на 1,3%", - добавил Головатюк. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
https://ria.ru/20240817/moldaviya-1966754335.html
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экономика, молдавия, владимир головатюк, снг, евросоюз
Экономика, Молдавия, Владимир Головатюк, СНГ, Евросоюз
Минэкономики Молдавии признало, что не может нарастить экспорт

Минэкономики Молдавии ожидает, что экспорт страны снизится на восемь процентов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 авг - РИА Новости. Министерство экономики Молдавии прогнозирует, что экспорт страны снизится на 8%, признав тем самым, что не может его нарастить, практика подтверждает эти расчеты, заявил экономист, бывший председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк в своем Telegram-канале.
"Министерство экономики признало свою беспомощность изменить ситуацию и недавно снизило прогноз роста экспорта, поменяв даже знак. Вместо роста теперь ожидают падение экспорта на 8%. Реальная действительность подтверждает правильность этого", - написал Головатюк.
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Он отметил, что оперативные данные по внешней торговле за шесть месяцев показывают снижение экспорта на 12,8%. Снижение затронуло все группы стран, в СНГ экспортируется на 14% меньше, в ЕС - на 7,4%, в прочие страны - на 23%.
"В ЕС и в прочие страны падение объемов продолжается ежемесячно с начала года. В СНГ в мае был рост на 18%, но в остальные месяцы он также снижался. Импорт также снижается, но на меньшую величину - на 1,3%", - добавил Головатюк.
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
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ЭкономикаМолдавияВладимир ГоловатюкСНГЕвросоюз
 
 
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