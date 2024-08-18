https://ria.ru/20240818/moldaviya-1966910580.html

Минэкономики Молдавии признало, что не может нарастить экспорт

Минэкономики Молдавии признало, что не может нарастить экспорт - РИА Новости, 18.08.2024

Минэкономики Молдавии признало, что не может нарастить экспорт

Министерство экономики Молдавии прогнозирует, что экспорт страны снизится на 8%, признав тем самым, что не может его нарастить, практика подтверждает эти... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T16:54

2024-08-18T16:54

2024-08-18T16:54

экономика

молдавия

владимир головатюк

снг

евросоюз

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КИШИНЕВ, 18 авг - РИА Новости. Министерство экономики Молдавии прогнозирует, что экспорт страны снизится на 8%, признав тем самым, что не может его нарастить, практика подтверждает эти расчеты, заявил экономист, бывший председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк в своем Telegram-канале. "Министерство экономики признало свою беспомощность изменить ситуацию и недавно снизило прогноз роста экспорта, поменяв даже знак. Вместо роста теперь ожидают падение экспорта на 8%. Реальная действительность подтверждает правильность этого", - написал Головатюк. Он отметил, что оперативные данные по внешней торговле за шесть месяцев показывают снижение экспорта на 12,8%. Снижение затронуло все группы стран, в СНГ экспортируется на 14% меньше, в ЕС - на 7,4%, в прочие страны - на 23%. "В ЕС и в прочие страны падение объемов продолжается ежемесячно с начала года. В СНГ в мае был рост на 18%, но в остальные месяцы он также снижался. Импорт также снижается, но на меньшую величину - на 1,3%", - добавил Головатюк. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.

https://ria.ru/20240817/moldaviya-1966754335.html

https://ria.ru/20240816/gutsul-1966617209.html

молдавия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, молдавия, владимир головатюк, снг, евросоюз