Минэкономики Молдавии признало, что не может нарастить экспорт
Минэкономики Молдавии ожидает, что экспорт страны снизится на восемь процентов
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 авг - РИА Новости. Министерство экономики Молдавии прогнозирует, что экспорт страны снизится на 8%, признав тем самым, что не может его нарастить, практика подтверждает эти расчеты, заявил экономист, бывший председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк в своем Telegram-канале.
"Министерство экономики признало свою беспомощность изменить ситуацию и недавно снизило прогноз роста экспорта, поменяв даже знак. Вместо роста теперь ожидают падение экспорта на 8%. Реальная действительность подтверждает правильность этого", - написал Головатюк.
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"В ЕС и в прочие страны падение объемов продолжается ежемесячно с начала года. В СНГ в мае был рост на 18%, но в остальные месяцы он также снижался. Импорт также снижается, но на меньшую величину - на 1,3%", - добавил Головатюк.
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
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