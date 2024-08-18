https://ria.ru/20240818/moldavija-1966836179.html

Кандидат в президенты Молдавии раскритиковал досмотры в аэропорту Кишинева

Кандидат в президенты Молдавии раскритиковал досмотры в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 18.08.2024

Кандидат в президенты Молдавии раскритиковал досмотры в аэропорту Кишинева

Незаконные досмотры делегатов съезда оппозиционного блока "Победа" в кишиневском аэропорту стали знаком "агонии режима" президента Молдавии Майи Санду, считает... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T03:26

2024-08-18T03:26

2024-08-18T03:26

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молдавия

москва

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майя санду

василий боля

возрождение

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Незаконные досмотры делегатов съезда оппозиционного блока "Победа" в кишиневском аэропорту стали знаком "агонии режима" президента Молдавии Майи Санду, считает выдвинутый кандидатом в президенты от блока депутат парламента Василий Боля. Депутат парламента Молдавии Ирина Лозован в субботу рассказала РИА Новости, что ее вместе с двумя другими делегатами съезда блока "Победа" в Москве задержали в аэропорту Кишинева по политическим мотивам. После пресс-служба политсилы сообщила о задержании еще пяти делегатов съезда, после полуночи всех задержанных отпустили. В блоке заверили, что намерены обжаловать все случаи задержания своих представителей. "Незаконные досмотры в Кишиневском аэропорту, как знак агонии режима Санду-PAS (партия "Действие и солидарность" - ред.) ... Силовики по указке сверху в очередной раз устроили досмотр с пристрастием. Вопреки закону и здравому смыслу. Несмотря на наличие депутатского иммунитета у моих коллег. Вот так мы, граждане Молдовы, возвращаемся к себе домой. Вот так "радостно" нас встречают на родной земле. Реакция власти в очередной раз говорит о том, как сильно Санду-PAS нас боятся. И своими действиями снова подтверждают, что блок "Победа" - реальная сила, которую они хотели бы, но не могут остановить", - написал Боля в Telegram-канале. В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией, на котором объявили о создании блока "Победа". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Против руководства нового блока были введены санкции со стороны США. С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политформирований, включая партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240815/tauber-1966387957.html

https://ria.ru/20240817/moldaviya-1966754335.html

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в мире, молдавия, москва, кишинев, майя санду, василий боля, возрождение, евразийский экономический союз