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На МКАД грузовик на полной скорости въехал в колонну автомобилей - РИА Новости, 18.08.2024
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18:38 18.08.2024 (обновлено: 19:28 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/mkad-1966922276.html
На МКАД грузовик на полной скорости въехал в колонну автомобилей
На МКАД грузовик на полной скорости въехал в колонну автомобилей - РИА Новости, 18.08.2024
На МКАД грузовик на полной скорости въехал в колонну автомобилей
Движение затруднено на 45-м километре МКАД из-за ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T18:38
2024-08-18T19:28
происшествия
авто
москва
мкад
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Движение затруднено на 45-м километре МКАД из-за ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. "На внутренней стороне 45 километра МКАД (в районе съезда №45) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.Позже дептранс опубликовал видео, на котором видно, как грузовой автомобиль на полной скорости въезжает в колонну автомобилей, стоящую перед съездом. Пострадало как минимум пять машин.
https://ria.ru/20240818/dtp-1966920266.html
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4.7
96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Грузовик на полной скорости въехал в колонну авто на 45-м километре МКАД
Грузовик на полной скорости въехал в колонну авто на 45-м километре МКАД. Пострадало как минимум пять машин. Движение затруднено
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происшествия, авто, москва, мкад
Происшествия, Авто, Москва, МКАД
На МКАД грузовик на полной скорости въехал в колонну автомобилей

На 45-м километре МКАД столкнулись несколько автомобилей, движение затруднено

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Движение затруднено на 45-м километре МКАД из-за ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
«
"На внутренней стороне 45 километра МКАД (в районе съезда №45) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
Позже дептранс опубликовал видео, на котором видно, как грузовой автомобиль на полной скорости въезжает в колонну автомобилей, стоящую перед съездом. Пострадало как минимум пять машин.
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