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Минобороны показало кадры поражения бронемашины ВСУ "Ланцетом" - РИА Новости, 18.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:50 18.08.2024 (обновлено: 17:04 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/minoborony-1966909811.html
Минобороны показало кадры поражения бронемашины ВСУ "Ланцетом"
Минобороны показало кадры поражения бронемашины ВСУ "Ланцетом" - РИА Новости, 18.08.2024
Минобороны показало кадры поражения бронемашины ВСУ "Ланцетом"
Минобороны РФ опубликовало в воскресенье кадры поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" боевой бронированной машины "Козак" ВСУ в приграничном районе... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T16:50
2024-08-18T17:04
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало в воскресенье кадры поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" боевой бронированной машины "Козак" ВСУ в приграничном районе Курской области. "Разведывательное подразделение группировки войск "Север" выявило боевую машину ВСУ. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет", что было подтверждено средствами объективного контроля", - говорится в описании к видео. На кадрах видно, как "Ланцет" попадает прямо в "Козак", после чего бронемашина вспыхнула. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 18 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 3460 военнослужащих, 50 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240818/bronetekhnika-1966906508.html
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Поражение боеприпасом "Ланцет" боевой машины "Козак" ВСУ
Минобороны России показало кадры поражения боеприпасом "Ланцет" боевой машины "Козак" ВСУ в Курской области
2024-08-18T16:50
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Уничтожение иностранной военной техники спецназом "АХМАТ" в районе Суджи
Всё, что вылезает из кустов в районе Суджи, уничтожается незамедлительно. Иностранная военная техника горит превосходно. Группа "Аида" спецназа "АХМАТ".
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры поражения бронемашины ВСУ "Ланцетом"

Минобороны показало кадры поражения "Ланцетом" бронемашины ВСУ в Курской области

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало в воскресенье кадры поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" боевой бронированной машины "Козак" ВСУ в приграничном районе Курской области.
«
"Разведывательное подразделение группировки войск "Север" выявило боевую машину ВСУ. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет", что было подтверждено средствами объективного контроля", - говорится в описании к видео.
На кадрах видно, как "Ланцет" попадает прямо в "Козак", после чего бронемашина вспыхнула.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 18 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 3460 военнослужащих, 50 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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