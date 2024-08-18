https://ria.ru/20240818/minoborony-1966878763.html

Группировка "Восток" уничтожила три склада ВСУ

Группировка "Восток" уничтожила три склада ВСУ - РИА Новости, 18.08.2024

Группировка "Восток" уничтожила три склада ВСУ

Украинские подразделения потеряли до 100 военных и самоходную артиллерийскую установку "Богдана" в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T13:14

2024-08-18T13:14

2024-08-18T13:18

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

безопасность

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 100 военных и самоходную артиллерийскую установку "Богдана" в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 33-й и 72-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зеленое поле и Водяное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, танк, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", 122 мм гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель -AD". Уничтожено три полевых склада боеприпасов, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, россия, безопасность