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Группировка "Восток" уничтожила три склада ВСУ - РИА Новости, 18.08.2024
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13:14 18.08.2024 (обновлено: 13:18 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/minoborony-1966878763.html
Группировка "Восток" уничтожила три склада ВСУ
Группировка "Восток" уничтожила три склада ВСУ - РИА Новости, 18.08.2024
Группировка "Восток" уничтожила три склада ВСУ
Украинские подразделения потеряли до 100 военных и самоходную артиллерийскую установку "Богдана" в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T13:14
2024-08-18T13:18
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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безопасность
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 100 военных и самоходную артиллерийскую установку "Богдана" в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 33-й и 72-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зеленое поле и Водяное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, танк, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", 122 мм гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель -AD". Уничтожено три полевых склада боеприпасов, добавили в ведомстве.
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вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Группировка "Восток" уничтожила три склада ВСУ

Минобороны: группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерии в зоне СВО
Боевая работа артиллерии в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа артиллерии в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 100 военных и самоходную артиллерийскую установку "Богдана" в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 33-й и 72-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зеленое поле и Водяное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, танк, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", 122 мм гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель -AD". Уничтожено три полевых склада боеприпасов, добавили в ведомстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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