https://ria.ru/20240818/mi-28nm-1966838564.html

Экипажи Ми-28НМ нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в Курской области

Экипажи Ми-28НМ нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в Курской области - РИА Новости, 18.08.2024

Экипажи Ми-28НМ нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в Курской области

Российский армейский вертолёт Ми-28НМ нанёс удар ракетами С-8 по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T05:05

2024-08-18T05:05

2024-08-18T13:46

специальная военная операция на украине

курская область

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вооруженные силы украины

ми-28нм

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российский армейский вертолёт Ми-28НМ нанёс удар ракетами С-8 по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесён неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по разведанным целям. "Сегодня получили задачу по уничтожению скопления живой силы и легкобронированной техники противника в приграничной зоне, в Курской области. Вылетели на боевой, поразили противника", - приводит ведомство слова летчика Ми-28НМ Владимира. Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены, подчеркнули в МО РФ. Кроме того, Минобороны опубликовало видеоролик с кадрами нанесения удара.

https://ria.ru/20240818/alaudinov-1966832985.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, ми-28нм