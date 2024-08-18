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Экипажи Ми-28НМ нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в Курской области - РИА Новости, 18.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 18.08.2024 (обновлено: 13:46 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/mi-28nm-1966838564.html
Экипажи Ми-28НМ нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в Курской области
Экипажи Ми-28НМ нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в Курской области - РИА Новости, 18.08.2024
Экипажи Ми-28НМ нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в Курской области
Российский армейский вертолёт Ми-28НМ нанёс удар ракетами С-8 по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T05:05
2024-08-18T13:46
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
ми-28нм
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российский армейский вертолёт Ми-28НМ нанёс удар ракетами С-8 по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесён неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по разведанным целям. "Сегодня получили задачу по уничтожению скопления живой силы и легкобронированной техники противника в приграничной зоне, в Курской области. Вылетели на боевой, поразили противника", - приводит ведомство слова летчика Ми-28НМ Владимира. Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены, подчеркнули в МО РФ. Кроме того, Минобороны опубликовало видеоролик с кадрами нанесения удара.
https://ria.ru/20240818/alaudinov-1966832985.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ
Экипажи Ми-28НМ нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в Курской области

Ми-28НМ нанесли ракетный удар по живой силе и технике ВСУ в Курской области

© Минобороны РоссииРоссийский армейский вертолёт Ми-28НМ нанёс удар ракетами С-8 по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области
Российский армейский вертолёт Ми-28НМ нанёс удар ракетами С-8 по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Минобороны России
Российский армейский вертолёт Ми-28НМ нанёс удар ракетами С-8 по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российский армейский вертолёт Ми-28НМ нанёс удар ракетами С-8 по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что удар был нанесён неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по разведанным целям.
"Сегодня получили задачу по уничтожению скопления живой силы и легкобронированной техники противника в приграничной зоне, в Курской области. Вылетели на боевой, поразили противника", - приводит ведомство слова летчика Ми-28НМ Владимира.
Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.
По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены, подчеркнули в МО РФ.
Кроме того, Минобороны опубликовало видеоролик с кадрами нанесения удара.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныМи-28НМ
 
 
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