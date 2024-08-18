https://ria.ru/20240818/meditsina-1966947626.html
Ученые заявили о разработке лекарства от старости
Ученые заявили о разработке лекарства от старости - РИА Новости, 18.08.2024
Ученые заявили о разработке лекарства от старости
В США тестируют инновационные препараты, с помощью которых надеются замедлить или даже обратить вспять старение организма, их действие испытали на собаках,... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T22:34
2024-08-18T22:34
2024-08-18T22:34
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В США тестируют инновационные препараты, с помощью которых надеются замедлить или даже обратить вспять старение организма, их действие испытали на собаках, сообщает телекомпания ABC7."Генеральный директор компании Telomir Pharmaceuticals доктор Кристофер Чепмен в сотрудничестве с доктором Майклом Ройзеном из Кливлендской клиники протестировал новый препарат, направленный на удлинение теломерных колпачков на стволовых клетках человека. Если увеличить теломеры, то тело сможет воспроизводить стволовые клетки и продолжать восстанавливать их, так что пациент сможет буквально помолодеть", — утверждается в материале.По данным СМИ, эффект от препарата уже испытали на себе две пожилые собаки — немецкая овчарка Зевс, у которой диагностировали рак, и ньюфаундленд Бенсон, страдающий артритом. Утверждается, что после приема чудо-таблеток состояние их здоровья улучшилось на глазах. Всего в тестировании лекарства принимают участие десять собак, а результаты будут обнародованы в следующем году.Исследователи надеются, что в дальнейшем лекарство принесет пользу и людям. Представители компании заявили, что доклинические данные, полученные в ходе предыдущего исследования клеток человека в искусственных условиях, показали, что теломеры удлиняются на 200%.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
https://ria.ru/20240730/nauka-1962650417.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, медицина
Ученые заявили о разработке лекарства от старости
Американская компания заявила о разработке лекарства для борьбы со старостью
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости.
В США тестируют инновационные препараты, с помощью которых надеются замедлить или даже обратить вспять старение организма, их действие испытали на собаках, сообщает
телекомпания ABC7.
"Генеральный директор компании Telomir Pharmaceuticals доктор Кристофер Чепмен в сотрудничестве с доктором Майклом Ройзеном из Кливлендской клиники протестировал новый препарат, направленный на удлинение теломерных колпачков на стволовых клетках человека. Если увеличить теломеры, то тело сможет воспроизводить стволовые клетки и продолжать восстанавливать их, так что пациент сможет буквально помолодеть", — утверждается в материале.
По данным СМИ, эффект от препарата уже испытали на себе две пожилые собаки — немецкая овчарка Зевс, у которой диагностировали рак, и ньюфаундленд Бенсон, страдающий артритом. Утверждается, что после приема чудо-таблеток состояние их здоровья улучшилось на глазах. Всего в тестировании лекарства принимают участие десять собак, а результаты будут обнародованы в следующем году.
Исследователи надеются, что в дальнейшем лекарство принесет пользу и людям. Представители компании заявили, что доклинические данные, полученные в ходе предыдущего исследования клеток человека в искусственных условиях, показали, что теломеры удлиняются на 200%.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>