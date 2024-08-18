https://ria.ru/20240818/makron-1966943132.html

СМИ узнали, когда Макрон назначит нового премьера

СМИ узнали, когда Макрон назначит нового премьера - РИА Новости, 18.08.2024

СМИ узнали, когда Макрон назначит нового премьера

Президент Франции Эммануэль Макрон может назначить нового премьер-министра страны до 28 августа, пишет газета Journal du Dimanche. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T21:35

2024-08-18T21:35

2024-08-18T21:35

в мире

франция

париж

эммануэль макрон

габриэль атталь

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ПАРИЖ, 18 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон может назначить нового премьер-министра страны до 28 августа, пишет газета Journal du Dimanche. "Президент назначит нового премьер-министра до 28 августа. Эммануэль Макрон может выбрать "не политика" и оставить под своим началом уходящих в отставку министров во время формирования новой команды", - пишет издание. На внеочередных выборах в парламент Франции, завершившихся 7 июля, коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мандатов. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не добилась большинства для формирования нового правительства. Макрон принял отставку премьера Габриэля Атталя, отметив, что правительство в том же составе продолжит заниматься "текущими вопросам", вероятно, до окончания Олимпийских и Паралимпийских игр. По его словам, на выбор нового премьер-министра и формирование кабмина потребуется время. Олимпийские игры в Париже прошли с 26 июля по 11 августа. Паралимпийские игры пройдут там же с 28 августа по 8 сентября.

https://ria.ru/20240818/frantsija-1966914481.html

https://ria.ru/20240812/frantsiya-1965224370.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, париж, эммануэль макрон, габриэль атталь