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СМИ узнали, когда Макрон назначит нового премьера - РИА Новости, 18.08.2024
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21:35 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/makron-1966943132.html
СМИ узнали, когда Макрон назначит нового премьера
СМИ узнали, когда Макрон назначит нового премьера - РИА Новости, 18.08.2024
СМИ узнали, когда Макрон назначит нового премьера
Президент Франции Эммануэль Макрон может назначить нового премьер-министра страны до 28 августа, пишет газета Journal du Dimanche. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T21:35
2024-08-18T21:35
в мире
франция
париж
эммануэль макрон
габриэль атталь
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ПАРИЖ, 18 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон может назначить нового премьер-министра страны до 28 августа, пишет газета Journal du Dimanche. "Президент назначит нового премьер-министра до 28 августа. Эммануэль Макрон может выбрать "не политика" и оставить под своим началом уходящих в отставку министров во время формирования новой команды", - пишет издание. На внеочередных выборах в парламент Франции, завершившихся 7 июля, коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мандатов. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не добилась большинства для формирования нового правительства. Макрон принял отставку премьера Габриэля Атталя, отметив, что правительство в том же составе продолжит заниматься "текущими вопросам", вероятно, до окончания Олимпийских и Паралимпийских игр. По его словам, на выбор нового премьер-министра и формирование кабмина потребуется время. Олимпийские игры в Париже прошли с 26 июля по 11 августа. Паралимпийские игры пройдут там же с 28 августа по 8 сентября.
https://ria.ru/20240818/frantsija-1966914481.html
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в мире, франция, париж, эммануэль макрон, габриэль атталь
В мире, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Габриэль Атталь
СМИ узнали, когда Макрон назначит нового премьера

Journal du Dimanche: Макрон может назначить нового премьера до 28 августа

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 18 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон может назначить нового премьер-министра страны до 28 августа, пишет газета Journal du Dimanche.
"Президент назначит нового премьер-министра до 28 августа. Эммануэль Макрон может выбрать "не политика" и оставить под своим началом уходящих в отставку министров во время формирования новой команды", - пишет издание.
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На внеочередных выборах в парламент Франции, завершившихся 7 июля, коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мандатов. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места.
Таким образом, ни одна политическая сила не добилась большинства для формирования нового правительства.
Макрон принял отставку премьера Габриэля Атталя, отметив, что правительство в том же составе продолжит заниматься "текущими вопросам", вероятно, до окончания Олимпийских и Паралимпийских игр. По его словам, на выбор нового премьер-министра и формирование кабмина потребуется время.
Олимпийские игры в Париже прошли с 26 июля по 11 августа. Паралимпийские игры пройдут там же с 28 августа по 8 сентября.
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