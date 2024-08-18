https://ria.ru/20240818/liviya-1966884363.html

Центробанк Ливии приостановил работу

Центробанк Ливии приостановил работу - РИА Новости, 18.08.2024

Центробанк Ливии приостановил работу

Центральный банк Ливии сообщил о приостановке работы из-за похищения неизвестными директора управления информационных технологий банка. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T13:49

2024-08-18T13:49

2024-08-18T14:25

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КАИР, 18 авг - РИА Новости. Центральный банк Ливии сообщил о приостановке работы из-за похищения неизвестными директора управления информационных технологий банка. В заявлении Центробанка Ливии говорится, что директор управления Мусаб Мусаллим был в воскресенье утром похищен из своего дома в неизвестном направлении. Отмечается, что ряду других высокопоставленных лиц банка угрожали похищением. "Банк подчеркивает, что приостанавливает всю деятельность и работу всех управлений и систем и не возобновит до тех пор, пока Мусаб Мусаллим не будет освобожден и не вернется к работе", - подчеркивается в заявлении Центробанка Ливии. В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - Правительство национального единства (ПНЕ), поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.

https://ria.ru/20240809/stolknoveniya-1965305474.html

https://ria.ru/20240401/liviya-1937006295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливия, триполи, бенгази, муаммар каддафи, халифа хафтар, оон