Центробанк Ливии приостановил работу
Центробанк Ливии приостановил работу из-за похищения директора управления IT
© iStock.com / EddebГлавное здание Центрального банка Ливии в Триполи
© iStock.com / Eddeb
Главное здание Центрального банка Ливии в Триполи. Архивное фото
КАИР, 18 авг - РИА Новости. Центральный банк Ливии сообщил о приостановке работы из-за похищения неизвестными директора управления информационных технологий банка.
В заявлении Центробанка Ливии говорится, что директор управления Мусаб Мусаллим был в воскресенье утром похищен из своего дома в неизвестном направлении. Отмечается, что ряду других высокопоставленных лиц банка угрожали похищением.
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"Банк подчеркивает, что приостанавливает всю деятельность и работу всех управлений и систем и не возобновит до тех пор, пока Мусаб Мусаллим не будет освобожден и не вернется к работе", - подчеркивается в заявлении Центробанка Ливии.
В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - Правительство национального единства (ПНЕ), поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
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