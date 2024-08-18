Рейтинг@Mail.ru
Центробанк Ливии приостановил работу - РИА Новости, 18.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 18.08.2024 (обновлено: 14:25 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/liviya-1966884363.html
Центробанк Ливии приостановил работу
Центробанк Ливии приостановил работу - РИА Новости, 18.08.2024
Центробанк Ливии приостановил работу
Центральный банк Ливии сообщил о приостановке работы из-за похищения неизвестными директора управления информационных технологий банка. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T13:49
2024-08-18T14:25
в мире
ливия
триполи
бенгази
муаммар каддафи
халифа хафтар
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966889585_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_c4dae8c5e1cafe9ef17d86d026ed64c6.jpg
КАИР, 18 авг - РИА Новости. Центральный банк Ливии сообщил о приостановке работы из-за похищения неизвестными директора управления информационных технологий банка. В заявлении Центробанка Ливии говорится, что директор управления Мусаб Мусаллим был в воскресенье утром похищен из своего дома в неизвестном направлении. Отмечается, что ряду других высокопоставленных лиц банка угрожали похищением. "Банк подчеркивает, что приостанавливает всю деятельность и работу всех управлений и систем и не возобновит до тех пор, пока Мусаб Мусаллим не будет освобожден и не вернется к работе", - подчеркивается в заявлении Центробанка Ливии. В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - Правительство национального единства (ПНЕ), поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
https://ria.ru/20240809/stolknoveniya-1965305474.html
https://ria.ru/20240401/liviya-1937006295.html
ливия
триполи
бенгази
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966889585_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_9e1860c0e585d03ffa42071f85efd6b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливия, триполи, бенгази, муаммар каддафи, халифа хафтар, оон
В мире, Ливия, Триполи, Бенгази, Муаммар Каддафи, Халифа Хафтар, ООН
Центробанк Ливии приостановил работу

Центробанк Ливии приостановил работу из-за похищения директора управления IT

© iStock.com / EddebГлавное здание Центрального банка Ливии в Триполи
Главное здание Центрального банка Ливии в Триполи - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© iStock.com / Eddeb
Главное здание Центрального банка Ливии в Триполи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 18 авг - РИА Новости. Центральный банк Ливии сообщил о приостановке работы из-за похищения неизвестными директора управления информационных технологий банка.
В заявлении Центробанка Ливии говорится, что директор управления Мусаб Мусаллим был в воскресенье утром похищен из своего дома в неизвестном направлении. Отмечается, что ряду других высокопоставленных лиц банка угрожали похищением.
Демонстранты в Триполи - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
При столкновениях в столице Ливии погибли девять человек
9 августа, 22:05
"Банк подчеркивает, что приостанавливает всю деятельность и работу всех управлений и систем и не возобновит до тех пор, пока Мусаб Мусаллим не будет освобожден и не вернется к работе", - подчеркивается в заявлении Центробанка Ливии.
В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - Правительство национального единства (ПНЕ), поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
Триполи, Ливия - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Резиденция премьера Ливии подверглась обстрелам, пишут СМИ
1 апреля, 01:30
 
В миреЛивияТриполиБенгазиМуаммар КаддафиХалифа ХафтарООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала