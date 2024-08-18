https://ria.ru/20240818/livan-1966908513.html

Армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлах" на юге Ливана

Армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлах" на юге Ливана - РИА Новости, 18.08.2024

Армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлах" на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что в воскресенье нанесла удары по оружейным складам ливанского шиитского движения "Хезболлах" на юге... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T16:34

2024-08-18T16:34

2024-08-18T16:34

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израиль

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хасан насрулла

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что в воскресенье нанесла удары по оружейным складам ливанского шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана. "Сегодня ВВС Израиля нанесли удар по террористической ячейке и оружейному складу "Хезболлах" в районе Шебаа на юге Ливана. ВВС также нанесли удар по оружейному складу "Хезболлах" в районе Айта аш-Шааб и военному сооружению в районе Матмура на юге Ливана", - говорится в сообщении армии. В ЦАХАЛ добавили, что пусковая установка движения в районе Ат-Тири на юге Ливана также подверглась атаке. Конфликт между Ливаном и Израилем обострился после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Среди погибших оказался высокопоставленный командир движения "Хезболлах" Фуад Шукр. Израиль признал ответственность за убийство Шукра, который, по данным израильской стороны, стоял за обстрелом Голанских высот, где погибли 12 друзских детей. Позже лидер шиитского сопротивления Хасан Насрулла заявил, что действия Израиля перешли все красные линии и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Тель-Авиве, в свою очередь, предупредили, что любая агрессия против Израиля может привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.

https://ria.ru/20240817/izrail-1966796489.html

https://ria.ru/20240817/livan-1966746701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, ливан, бейрут, хасан насрулла, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году