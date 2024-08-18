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В Туве около 500 детей эвакуируют из лагерей из-за лесных пожаров - РИА Новости, 18.08.2024
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15:08 18.08.2024 (обновлено: 15:30 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/lager-1966896427.html
В Туве около 500 детей эвакуируют из лагерей из-за лесных пожаров
В Туве около 500 детей эвакуируют из лагерей из-за лесных пожаров - РИА Новости, 18.08.2024
В Туве около 500 детей эвакуируют из лагерей из-за лесных пожаров
Около 500 детей эвакуируют из оздоровительных лагерей в Тандинском районе Тувы из-за природных пожаров, сообщил глава Республики Владислав Ховалыг в своем... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T15:08
2024-08-18T15:30
тандинский район
происшествия
республика тыва
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КРАСНОЯРСК, 18 авг – РИА Новости. Около 500 детей эвакуируют из оздоровительных лагерей в Тандинском районе Тувы из-за природных пожаров, сообщил глава Республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале.В субботу власти региона приняли решение возобновить режим ЧС в лесах."В связи с лесными пожарами в Тандинском кожууне вывозим детей из лагерей "Чагытай", "Орленок" и "Байлак". Координацию на месте проводят коллеги из социального блока", - написал он.По словам главы региона, всего в этих лагерях отдыхают почти 500 школьников, их доставят на автобусах в город Кызыл. Детей, проживающих в других районах Тувы, временно разместят в соцучреждениях Кызыла.По данным региональной диспетчерской службы, на воскресенье на землях лесного фонда региона действует 31 лесной пожар на общей площади 2849 гектаров. В МЧС республики отмечают, что в Тандинском районе наиболее сложная обстановка с природными пожарами, там огонь разгорелся на площади 270 гектаров. Аэромобильная группировка, опорный пункт тушения крупных пожаров и пожарно-спасательные части МЧС стоят на защите населенных пунктов от крупного лесного пожара.
https://ria.ru/20240804/chs-1963994258.html
https://ria.ru/20240818/anapa-1966859039.html
тандинский район
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тандинский район, происшествия, республика тыва
Тандинский район, Происшествия, Республика Тыва
В Туве около 500 детей эвакуируют из лагерей из-за лесных пожаров

В Тандинском районе Тувы 500 детей эвакуируют из лагерей из-за лесных пожаров

© Фото : Владислав Ховалыг/TelegramЭвакуация детей из детских лагерей в Тандинском районе Тувы из-за природных пожаров
Эвакуация детей из детских лагерей в Тандинском районе Тувы из-за природных пожаров - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Фото : Владислав Ховалыг/Telegram
Эвакуация детей из детских лагерей в Тандинском районе Тувы из-за природных пожаров
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 18 авг – РИА Новости. Около 500 детей эвакуируют из оздоровительных лагерей в Тандинском районе Тувы из-за природных пожаров, сообщил глава Республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале.
В субботу власти региона приняли решение возобновить режим ЧС в лесах.
Республика Тыва - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
На всей территории Тувы ввели режим ЧС в лесах регионального характера
4 августа, 15:55
"В связи с лесными пожарами в Тандинском кожууне вывозим детей из лагерей "Чагытай", "Орленок" и "Байлак". Координацию на месте проводят коллеги из социального блока", - написал он.
По словам главы региона, всего в этих лагерях отдыхают почти 500 школьников, их доставят на автобусах в город Кызыл. Детей, проживающих в других районах Тувы, временно разместят в соцучреждениях Кызыла.
По данным региональной диспетчерской службы, на воскресенье на землях лесного фонда региона действует 31 лесной пожар на общей площади 2849 гектаров. В МЧС республики отмечают, что в Тандинском районе наиболее сложная обстановка с природными пожарами, там огонь разгорелся на площади 270 гектаров. Аэромобильная группировка, опорный пункт тушения крупных пожаров и пожарно-спасательные части МЧС стоят на защите населенных пунктов от крупного лесного пожара.
Огнеборцы Анапы тушат возгорание лесного массива между Варваровской щелью и Сукко - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
В Анапе потушили лесной пожар
Вчера, 10:15
 
Тандинский районПроисшествияРеспублика Тыва
 
 
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