В Туве около 500 детей эвакуируют из лагерей из-за лесных пожаров
В Тандинском районе Тувы 500 детей эвакуируют из лагерей из-за лесных пожаров
© Фото : Владислав Ховалыг/TelegramЭвакуация детей из детских лагерей в Тандинском районе Тувы из-за природных пожаров
Эвакуация детей из детских лагерей в Тандинском районе Тувы из-за природных пожаров
КРАСНОЯРСК, 18 авг – РИА Новости. Около 500 детей эвакуируют из оздоровительных лагерей в Тандинском районе Тувы из-за природных пожаров, сообщил глава Республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале.
В субботу власти региона приняли решение возобновить режим ЧС в лесах.
"В связи с лесными пожарами в Тандинском кожууне вывозим детей из лагерей "Чагытай", "Орленок" и "Байлак". Координацию на месте проводят коллеги из социального блока", - написал он.
По словам главы региона, всего в этих лагерях отдыхают почти 500 школьников, их доставят на автобусах в город Кызыл. Детей, проживающих в других районах Тувы, временно разместят в соцучреждениях Кызыла.
По данным региональной диспетчерской службы, на воскресенье на землях лесного фонда региона действует 31 лесной пожар на общей площади 2849 гектаров. В МЧС республики отмечают, что в Тандинском районе наиболее сложная обстановка с природными пожарами, там огонь разгорелся на площади 270 гектаров. Аэромобильная группировка, опорный пункт тушения крупных пожаров и пожарно-спасательные части МЧС стоят на защите населенных пунктов от крупного лесного пожара.
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