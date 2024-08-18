https://ria.ru/20240818/lager-1966896427.html

В Туве около 500 детей эвакуируют из лагерей из-за лесных пожаров

В Туве около 500 детей эвакуируют из лагерей из-за лесных пожаров - РИА Новости, 18.08.2024

В Туве около 500 детей эвакуируют из лагерей из-за лесных пожаров

Около 500 детей эвакуируют из оздоровительных лагерей в Тандинском районе Тувы из-за природных пожаров, сообщил глава Республики Владислав Ховалыг в своем... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T15:08

2024-08-18T15:08

2024-08-18T15:30

тандинский район

происшествия

республика тыва

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КРАСНОЯРСК, 18 авг – РИА Новости. Около 500 детей эвакуируют из оздоровительных лагерей в Тандинском районе Тувы из-за природных пожаров, сообщил глава Республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале.В субботу власти региона приняли решение возобновить режим ЧС в лесах."В связи с лесными пожарами в Тандинском кожууне вывозим детей из лагерей "Чагытай", "Орленок" и "Байлак". Координацию на месте проводят коллеги из социального блока", - написал он.По словам главы региона, всего в этих лагерях отдыхают почти 500 школьников, их доставят на автобусах в город Кызыл. Детей, проживающих в других районах Тувы, временно разместят в соцучреждениях Кызыла.По данным региональной диспетчерской службы, на воскресенье на землях лесного фонда региона действует 31 лесной пожар на общей площади 2849 гектаров. В МЧС республики отмечают, что в Тандинском районе наиболее сложная обстановка с природными пожарами, там огонь разгорелся на площади 270 гектаров. Аэромобильная группировка, опорный пункт тушения крупных пожаров и пожарно-спасательные части МЧС стоят на защите населенных пунктов от крупного лесного пожара.

https://ria.ru/20240804/chs-1963994258.html

https://ria.ru/20240818/anapa-1966859039.html

тандинский район

республика тыва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тандинский район, происшествия, республика тыва