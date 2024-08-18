https://ria.ru/20240818/kurskaya_oblast-1966839702.html
В храмах РПЦ пройдет сбор денег для эвакуированных жителей Курской области
В храмах РПЦ пройдет сбор денег для эвакуированных жителей Курской области - РИА Новости, 18.08.2024
В храмах РПЦ пройдет сбор денег для эвакуированных жителей Курской области
В храмах РПЦ в ближайшее воскресенье, а также 19, 25 и 28 августа будут объявлять о сборе средств для эвакуированных и пострадавших жителей Курской области,... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T05:45
2024-08-18T05:45
2024-08-18T05:45
религия
русская православная церковь
курская область
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В храмах РПЦ в ближайшее воскресенье, а также 19, 25 и 28 августа будут объявлять о сборе средств для эвакуированных и пострадавших жителей Курской области, следует из сообщения, опубликованного на сайте РПЦ. "По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла всем епархиальным преосвященным Русской православной церкви направлено циркулярное письмо управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Григория об общецерковном денежном сборе для вынужденных переселенцев и пострадавших мирных жителей Курской области", - говорится в сообщении. В самом письме, которое приводится в публикации, митрополит Григорий указывает на то, что "в связи с увеличивающимся количеством вынужденных переселенцев и пострадавших" мирных жителей Курской области "гуманитарная ситуация в регионе остается очень тяжелой". "Для поддержки бедствующих людей, обеспечения их жизненно необходимыми вещами, жильем, медицинской и юридической помощью Святейший Патриарх обращается ко всем верным чадам Церкви Христовой с призывом проявить милосердие и принять участие в сборе денежных средств для вынужденных переселенцев и пострадавших мирных жителей Курской области. О проведении сбора следует объявить 18, 19, 25 и 28 августа 2024 года во всех храмах и монастырях вверенных вам епархий", - написал митрополит Григорий. Он добавил, что собранные денежные средства перечислят на специальный счет Московской патриархии.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
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русская православная церковь, курская область, московская патриархия
Религия, Русская православная церковь, Курская область, Московская Патриархия
В храмах РПЦ пройдет сбор денег для эвакуированных жителей Курской области
В храмах РПЦ пройдет сбор денег для эвакуированных и жителей Курской области
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В храмах РПЦ в ближайшее воскресенье, а также 19, 25 и 28 августа будут объявлять о сборе средств для эвакуированных и пострадавших жителей Курской области, следует из сообщения, опубликованного на сайте РПЦ.
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"По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла всем епархиальным преосвященным Русской православной церкви направлено циркулярное письмо управляющего делами Московской патриархии
митрополита Воскресенского Григория об общецерковном денежном сборе для вынужденных переселенцев и пострадавших мирных жителей Курской области", - говорится в сообщении.
В самом письме, которое приводится в публикации, митрополит Григорий указывает на то, что "в связи с увеличивающимся количеством вынужденных переселенцев и пострадавших" мирных жителей Курской области "гуманитарная ситуация в регионе остается очень тяжелой".
"Для поддержки бедствующих людей, обеспечения их жизненно необходимыми вещами, жильем, медицинской и юридической помощью Святейший Патриарх обращается ко всем верным чадам Церкви Христовой с призывом проявить милосердие и принять участие в сборе денежных средств для вынужденных переселенцев и пострадавших мирных жителей Курской области. О проведении сбора следует объявить 18, 19, 25 и 28 августа 2024 года во всех храмах и монастырях вверенных вам епархий", - написал митрополит Григорий.
Он добавил, что собранные денежные средства перечислят на специальный счет Московской патриархии.