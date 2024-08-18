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МИД КНДР назвал нападение ВСУ на Курскую область актом терроризма - РИА Новости, 18.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:57 18.08.2024 (обновлено: 12:07 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/kurskaya-1966869591.html
МИД КНДР назвал нападение ВСУ на Курскую область актом терроризма
МИД КНДР назвал нападение ВСУ на Курскую область актом терроризма - РИА Новости, 18.08.2024
МИД КНДР назвал нападение ВСУ на Курскую область актом терроризма
Нападение ВСУ на Курскую область является актом агрессии и терроризма, за которым стоят США, заявил официальный представитель МИД КНДР. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T11:57
2024-08-18T12:07
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Нападение ВСУ на Курскую область является актом агрессии и терроризма, за которым стоят США, заявил официальный представитель МИД КНДР."(Украина совершила) вооруженное нападение на российскую территорию при координации и поддержке США и Запада... это непростительный акт агрессии... (За этим) актом терроризма (стоят) США и их сателлиты", - приводит агентство Рёнхап текст заявления, опубликованного ЦТАК.В МИД КНДР отметили, что там была обнаружена различная техника, произведенная в США и странах Запада, и ответственность за нынешнюю ситуацию, которая "может погрузить всю территорию Европы в полномасштабную войну", будет полностью лежать на Вашингтоне и его сателлитах.Ранее сегодня ЦТАК также сообщило о телеграмме, направленной председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну по случаю 79-й годовщины освобождения Кореи. В ней Медведев отметил, что укрепление тесного сотрудничества между Россией и КНДР всецело отвечает интересам народов двух стран, и выразил уверенность, что серьезный вклад в это сможет внести взаимодействие "Единой России" с Трудовой партией Кореи. В ответной телеграмме в ЦК ТПК напомнили о традициях дружбы, берущих свое начало в антияпонской вооруженной борьбе, и заявили о готовности и дальше углублять и развивать межпартийное сотрудничество "в общей борьбе за упрочение всеобъемлющего стратегического партнерства между КНДР и РФ, за формирование справедливого мирового порядка".Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240818/podderzhka-1966851645.html
https://ria.ru/20240818/armiya-1966866868.html
https://ria.ru/20240818/krym-1966867323.html
курская область
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в мире, курская область, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, США, Вооруженные силы Украины
МИД КНДР назвал нападение ВСУ на Курскую область актом терроризма

МИД КНДР: за нападением ВСУ на Курскую область стоят США

© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Нападение ВСУ на Курскую область является актом агрессии и терроризма, за которым стоят США, заявил официальный представитель МИД КНДР.
"(Украина совершила) вооруженное нападение на российскую территорию при координации и поддержке США и Запада... это непростительный акт агрессии... (За этим) актом терроризма (стоят) США и их сателлиты", - приводит агентство Рёнхап текст заявления, опубликованного ЦТАК.
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Вчера, 09:15
В МИД КНДР отметили, что там была обнаружена различная техника, произведенная в США и странах Запада, и ответственность за нынешнюю ситуацию, которая "может погрузить всю территорию Европы в полномасштабную войну", будет полностью лежать на Вашингтоне и его сателлитах.
Ранее сегодня ЦТАК также сообщило о телеграмме, направленной председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну по случаю 79-й годовщины освобождения Кореи. В ней Медведев отметил, что укрепление тесного сотрудничества между Россией и КНДР всецело отвечает интересам народов двух стран, и выразил уверенность, что серьезный вклад в это сможет внести взаимодействие "Единой России" с Трудовой партией Кореи. В ответной телеграмме в ЦК ТПК напомнили о традициях дружбы, берущих свое начало в антияпонской вооруженной борьбе, и заявили о готовности и дальше углублять и развивать межпартийное сотрудничество "в общей борьбе за упрочение всеобъемлющего стратегического партнерства между КНДР и РФ, за формирование справедливого мирового порядка".
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьСШАВооруженные силы Украины
 
 
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