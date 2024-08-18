https://ria.ru/20240818/kurskaya-1966869591.html

МИД КНДР назвал нападение ВСУ на Курскую область актом терроризма

МИД КНДР назвал нападение ВСУ на Курскую область актом терроризма - РИА Новости, 18.08.2024

МИД КНДР назвал нападение ВСУ на Курскую область актом терроризма

Нападение ВСУ на Курскую область является актом агрессии и терроризма, за которым стоят США, заявил официальный представитель МИД КНДР. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T11:57

2024-08-18T11:57

2024-08-18T12:07

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Нападение ВСУ на Курскую область является актом агрессии и терроризма, за которым стоят США, заявил официальный представитель МИД КНДР."(Украина совершила) вооруженное нападение на российскую территорию при координации и поддержке США и Запада... это непростительный акт агрессии... (За этим) актом терроризма (стоят) США и их сателлиты", - приводит агентство Рёнхап текст заявления, опубликованного ЦТАК.В МИД КНДР отметили, что там была обнаружена различная техника, произведенная в США и странах Запада, и ответственность за нынешнюю ситуацию, которая "может погрузить всю территорию Европы в полномасштабную войну", будет полностью лежать на Вашингтоне и его сателлитах.Ранее сегодня ЦТАК также сообщило о телеграмме, направленной председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну по случаю 79-й годовщины освобождения Кореи. В ней Медведев отметил, что укрепление тесного сотрудничества между Россией и КНДР всецело отвечает интересам народов двух стран, и выразил уверенность, что серьезный вклад в это сможет внести взаимодействие "Единой России" с Трудовой партией Кореи. В ответной телеграмме в ЦК ТПК напомнили о традициях дружбы, берущих свое начало в антияпонской вооруженной борьбе, и заявили о готовности и дальше углублять и развивать межпартийное сотрудничество "в общей борьбе за упрочение всеобъемлющего стратегического партнерства между КНДР и РФ, за формирование справедливого мирового порядка".Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240818/podderzhka-1966851645.html

https://ria.ru/20240818/armiya-1966866868.html

https://ria.ru/20240818/krym-1966867323.html

курская область

сша

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, курская область, сша, вооруженные силы украины