https://ria.ru/20240818/kishinev-1966829549.html

В аэропорту Кишинева задержали еще пятерых делегатов съезда блока "Победа"

В аэропорту Кишинева задержали еще пятерых делегатов съезда блока "Победа" - РИА Новости, 18.08.2024

В аэропорту Кишинева задержали еще пятерых делегатов съезда блока "Победа"

Еще пятерых делегатов съезда оппозиционного блока "Победа" в Москве задержали в аэропорту Кишинева, сообщили РИА Новости в пресс-службе политсилы. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T00:33

2024-08-18T00:33

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КИШИНЕВ, 18 авг - РИА Новости. Еще пятерых делегатов съезда оппозиционного блока "Победа" в Москве задержали в аэропорту Кишинева, сообщили РИА Новости в пресс-службе политсилы."Незаконному задержанию и дополнительным досмотрам в Международном аэропорту Кишинева в субботу подверглись также лидер партии "Шанс" Алексей Лунгу, представители актива блока "Победа" Юрий Витнянский и Вячеслав Жуков, лидер партии "Возрождение" Наталья Параска и мэр города Оргеев Татьяна Кочу", — сообщили в пресс-службе политсилы.Ранее в субботу депутат парламента Молдавии Ирина Лозован рассказала РИА Новости, что ее вместе с двумя другими делегатами съезда блока "Победа" в Москве задержали в аэропорту Кишинева по политическим мотивам.К 00.30 (совпадает с мск) всех задержанных отпустили. В блоке заверили, что намерены обжаловать все случаи задержания своих представителей.В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией, на котором объявили о создании блока "Победа". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". США ввели санкции против руководства нового блока.С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политформирований, включая партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240817/moldaviya-1966754335.html

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кишинев, москва, молдавия, майя санду, возрождение, евразийский экономический союз, в мире