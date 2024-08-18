В аэропорту Кишинева задержали еще пятерых делегатов съезда блока "Победа"
В аэропорту Кишинева задержали еще пятерых делегатов съезда блока "Победа"
© Sputnik / OsmatescoАвтомобиль молдавской полиции в аэропорту Кишинева
© Sputnik / Osmatesco
Автомобиль молдавской полиции в аэропорту Кишинева. Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 авг - РИА Новости. Еще пятерых делегатов съезда оппозиционного блока "Победа" в Москве задержали в аэропорту Кишинева, сообщили РИА Новости в пресс-службе политсилы.
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"Незаконному задержанию и дополнительным досмотрам в Международном аэропорту Кишинева в субботу подверглись также лидер партии "Шанс" Алексей Лунгу, представители актива блока "Победа" Юрий Витнянский и Вячеслав Жуков, лидер партии "Возрождение" Наталья Параска и мэр города Оргеев Татьяна Кочу", — сообщили в пресс-службе политсилы.
Ранее в субботу депутат парламента Молдавии Ирина Лозован рассказала РИА Новости, что ее вместе с двумя другими делегатами съезда блока "Победа" в Москве задержали в аэропорту Кишинева по политическим мотивам.
К 00.30 (совпадает с мск) всех задержанных отпустили. В блоке заверили, что намерены обжаловать все случаи задержания своих представителей.
В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией, на котором объявили о создании блока "Победа". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". США ввели санкции против руководства нового блока.
С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политформирований, включая партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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