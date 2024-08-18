Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Кишинева задержали еще пятерых делегатов съезда блока "Победа" - РИА Новости, 18.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:33 18.08.2024 (обновлено: 01:04 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/kishinev-1966829549.html
В аэропорту Кишинева задержали еще пятерых делегатов съезда блока "Победа"
В аэропорту Кишинева задержали еще пятерых делегатов съезда блока "Победа" - РИА Новости, 18.08.2024
В аэропорту Кишинева задержали еще пятерых делегатов съезда блока "Победа"
Еще пятерых делегатов съезда оппозиционного блока "Победа" в Москве задержали в аэропорту Кишинева, сообщили РИА Новости в пресс-службе политсилы. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T00:33
2024-08-18T01:04
кишинев
москва
молдавия
майя санду
возрождение
евразийский экономический союз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941700009_0:118:1350:877_1920x0_80_0_0_81459e99c289bb95004fc9998bbf6b59.jpg
КИШИНЕВ, 18 авг - РИА Новости. Еще пятерых делегатов съезда оппозиционного блока "Победа" в Москве задержали в аэропорту Кишинева, сообщили РИА Новости в пресс-службе политсилы.&quot;Незаконному задержанию и дополнительным досмотрам в Международном аэропорту Кишинева в субботу подверглись также лидер партии &quot;Шанс&quot; Алексей Лунгу, представители актива блока &quot;Победа&quot; Юрий Витнянский и Вячеслав Жуков, лидер партии &quot;Возрождение&quot; Наталья Параска и мэр города Оргеев Татьяна Кочу&quot;, — сообщили в пресс-службе политсилы.Ранее в субботу депутат парламента Молдавии Ирина Лозован рассказала РИА Новости, что ее вместе с двумя другими делегатами съезда блока "Победа" в Москве задержали в аэропорту Кишинева по политическим мотивам.К 00.30 (совпадает с мск) всех задержанных отпустили. В блоке заверили, что намерены обжаловать все случаи задержания своих представителей.В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией, на котором объявили о создании блока "Победа". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". США ввели санкции против руководства нового блока.С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политформирований, включая партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240817/moldaviya-1966754335.html
https://ria.ru/20240816/moldaviya-1966673728.html
кишинев
москва
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941700009_150:0:1350:900_1920x0_80_0_0_a62211dc402f1d06fa7fef62b3cc569d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кишинев, москва, молдавия, майя санду, возрождение, евразийский экономический союз, в мире
Кишинев, Москва, Молдавия, Майя Санду, Возрождение, Евразийский экономический союз, В мире
В аэропорту Кишинева задержали еще пятерых делегатов съезда блока "Победа"

В аэропорту Кишинева задержали еще пятерых делегатов съезда блока "Победа"

© Sputnik / OsmatescoАвтомобиль молдавской полиции в аэропорту Кишинева
Автомобиль молдавской полиции в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Sputnik / Osmatesco
Автомобиль молдавской полиции в аэропорту Кишинева. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 18 авг - РИА Новости. Еще пятерых делегатов съезда оппозиционного блока "Победа" в Москве задержали в аэропорту Кишинева, сообщили РИА Новости в пресс-службе политсилы.
«

"Незаконному задержанию и дополнительным досмотрам в Международном аэропорту Кишинева в субботу подверглись также лидер партии "Шанс" Алексей Лунгу, представители актива блока "Победа" Юрий Витнянский и Вячеслав Жуков, лидер партии "Возрождение" Наталья Параска и мэр города Оргеев Татьяна Кочу", — сообщили в пресс-службе политсилы.

Ранее в субботу депутат парламента Молдавии Ирина Лозован рассказала РИА Новости, что ее вместе с двумя другими делегатами съезда блока "Победа" в Москве задержали в аэропорту Кишинева по политическим мотивам.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
В России призвали власти Молдавии прекратить игры с суверенитетом
Вчера, 12:35
К 00.30 (совпадает с мск) всех задержанных отпустили. В блоке заверили, что намерены обжаловать все случаи задержания своих представителей.
В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией, на котором объявили о создании блока "Победа". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". США ввели санкции против руководства нового блока.
С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политформирований, включая партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
Депутат парламента Молдавии Василий Боля - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Кандидат в президенты Молдавии уверен в поражении Санду на выборах
16 августа, 18:43
 
КишиневМоскваМолдавияМайя СандуВозрождениеЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала