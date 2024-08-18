https://ria.ru/20240818/kinolog-1966835718.html

Кинолог перечислил признаки инсульта у собак

Кинолог перечислил признаки инсульта у собак - РИА Новости, 18.08.2024

Кинолог перечислил признаки инсульта у собак

Собаки, ведущие отличный от человеческого образ жизни, гораздо реже подвержены инсультам, но даже у четвероногих друзей такое встречается, поэтому хозяева... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T03:05

2024-08-18T03:05

2024-08-18T03:05

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900430282_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_937aceb15f1c5e2446b56858588dd10f.jpg

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Собаки, ведущие отличный от человеческого образ жизни, гораздо реже подвержены инсультам, но даже у четвероногих друзей такое встречается, поэтому хозяева должны знать его первые признаки, чтобы вовремя оказать помощь, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Инсульт у собак встречается достаточно редко, но риски все равно существуют. Опасность его в том, что не всегда хозяева могут его вовремя и верно диагностировать, чтобы оказать первую помощь. Если не обратиться к ветеринарному врачу, это может закончится гибелью питомца", - сказал Голубев. Он подчеркнул, что питомцы не употребляют алкоголь, не едят жирную пищу и не курят, то есть не подвержены тем факторам, которые увеличивают риск возникновения инсульта у человека. Однако полностью исключить это заболевание у собак нельзя, поскольку сердечно-сосудистые патологии у животных всё же встречаются. Чаще всего причинами инсульта, по словам кинолога, становятся возрастные изменения, врожденные или приобретенные заболевания сердечно-сосудистой системы. Кроме того, в зоне риска животные с ожирением, легковозбудимые питомцы и те, кто находится под постоянным воздействием стресса. Также причинами инсульта могут стать ушибы и травмы головы, доброкачественные и злокачественные новообразования. Самый высокий риск эндокринных и сердечно-сосудистых заболеваний у собак, которые бесконтрольно питаются, быстро набирают вес и мало двигаются, уточнил президент РКФ. Он рассказал, что первыми симптомами нарушения кровообращения в мозге будут вялость и апатичность, собака начнёт мало двигаться и много спать. Кроме того, можно наблюдать и более явные симптомы. Например, у собаки будет ассиметричная морда, а язык будет вываливаться из пасти. Кроме того, питомец будет рассеян и у него нарушится координация, собака даже может начать ходить по кругу. Ещё одним симптомом инсульта может быть резкая смена поведения. Также у собак при его возникновении могут наступить проблемы с глотанием пищи и воды, тошнота и рвота, а также судороги. "Важно немедленно обратиться за помощью в ближайшую ветеринарную клинику при обнаружении хотя бы одного симптома. Если вы можете вызвать специалиста домой, до приезда постарайтесь успокоить собаку, уложите на бок, освободите шею от ошейника и других аксессуаров, говорите с ней спокойным голосом. Самые опасные симптомы – это судороги и потеря сознания, действовать нужно немедленно", - предупредил Голубев. По его словам, прогнозы на дальнейшую жизнь после инсульта зависят от множества факторов, в частности, пораженного участка мозга, возраста, состояния здоровья любимца до инсульта, вовремя оказанной ветеринарной помощи. Если у собаки не было паралича с точечным нарушением кровообращения, как правило, прогноз благоприятный, уточнил кинолог.

https://ria.ru/20240808/nevrolog-1964800310.html

https://ria.ru/20240811/kinolog-1965457035.html

https://ria.ru/20231112/sobaki-1908921934.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)