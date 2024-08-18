https://ria.ru/20240818/khersonskaya_oblast-1966835371.html

Сальдо рассказал о террористической тактике ВСУ в Херсонской области

Сальдо рассказал о террористической тактике ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 18.08.2024

Сальдо рассказал о террористической тактике ВСУ в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска используют в области тактику террористов, направляя свои удары на мирных людей и... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T03:03

2024-08-18T03:03

2024-08-18T03:03

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

вооруженные силы украины

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска используют в области тактику террористов, направляя свои удары на мирных людей и гражданскую инфраструктуру. "Не будучи в силах нанести поражение российским военным, противники, к сожалению, перешли к тактике террористов, направляя свои удары на мирных людей и гражданскую инфраструктуру, сами становясь, таким образом, террористами", - сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, под особым внимаем ВСУ находится Каховско-Новокаховская агломерация. "Однако здесь наша оборона крепка как сталь. Бойцов и вооружения более чем достаточно. Все начеку, врасплох не застанут", - сказал Сальдо.

https://ria.ru/20240813/kherson-1965829275.html

https://ria.ru/20240817/kadyrov-1966773007.html

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2024

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владимир сальдо, вооруженные силы украины, в мире