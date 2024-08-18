Рейтинг@Mail.ru
Сальдо рассказал о террористической тактике ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 18.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:03 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/khersonskaya_oblast-1966835371.html
Сальдо рассказал о террористической тактике ВСУ в Херсонской области
Сальдо рассказал о террористической тактике ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 18.08.2024
Сальдо рассказал о террористической тактике ВСУ в Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска используют в области тактику террористов, направляя свои удары на мирных людей и... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T03:03
2024-08-18T03:03
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955038559_0:19:3072:1746_1920x0_80_0_0_7d0f83b21d6a83100e867b8f459de9fd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска используют в области тактику террористов, направляя свои удары на мирных людей и гражданскую инфраструктуру. "Не будучи в силах нанести поражение российским военным, противники, к сожалению, перешли к тактике террористов, направляя свои удары на мирных людей и гражданскую инфраструктуру, сами становясь, таким образом, террористами", - сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, под особым внимаем ВСУ находится Каховско-Новокаховская агломерация. "Однако здесь наша оборона крепка как сталь. Бойцов и вооружения более чем достаточно. Все начеку, врасплох не застанут", - сказал Сальдо.
https://ria.ru/20240813/kherson-1965829275.html
https://ria.ru/20240817/kadyrov-1966773007.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955038559_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_715c7ae61c6de300f404439b8e9f6a3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир сальдо, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, В мире
Сальдо рассказал о террористической тактике ВСУ в Херсонской области

Губернатор Сальдо: ВСУ используют в Херсонской области тактику террористов

© AP Photo / Efrem LukatskyМобилизованный военнослужащий во время тренировки
Мобилизованный военнослужащий во время тренировки - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Мобилизованный военнослужащий во время тренировки. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска используют в области тактику террористов, направляя свои удары на мирных людей и гражданскую инфраструктуру.
«
"Не будучи в силах нанести поражение российским военным, противники, к сожалению, перешли к тактике террористов, направляя свои удары на мирных людей и гражданскую инфраструктуру, сами становясь, таким образом, террористами", - сказал Сальдо РИА Новости.
Вид на Херсон - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
В Херсоне объявили обязательную эвакуацию населения, заявил сенатор
13 августа, 03:03
По его словам, под особым внимаем ВСУ находится Каховско-Новокаховская агломерация.
"Однако здесь наша оборона крепка как сталь. Бойцов и вооружения более чем достаточно. Все начеку, врасплох не застанут", - сказал Сальдо.
Группа Аида спецназа Ахмат совместно с бойцами 810-й бригады морской пехоты выловили двух военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Кадыров назвал попадание в плен лучшим исходом для мобилизованных в ВСУ
Вчера, 15:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала