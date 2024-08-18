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Израиль мог взломать сеть связи "Хезболлы", пишут СМИ - РИА Новости, 18.08.2024
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15:57 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/izrail-1966902904.html
Израиль мог взломать сеть связи "Хезболлы", пишут СМИ
Израиль мог взломать сеть связи "Хезболлы", пишут СМИ - РИА Новости, 18.08.2024
Израиль мог взломать сеть связи "Хезболлы", пишут СМИ
Израиль мог взломать внутреннюю сеть связи ливанского шиитского движения "Хезболлах", чтобы раскрыть местоположение одного из его командиров Фуада Шукра и убить РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T15:57
2024-08-18T15:57
в мире
израиль
ливан
бейрут
хасан насрулла
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Израиль мог взломать внутреннюю сеть связи ливанского шиитского движения "Хезболлах", чтобы раскрыть местоположение одного из его командиров Фуада Шукра и убить его, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источник в рядах движения. "Звонок с целью заманить Шукра на седьмой этаж, где его было бы легче атаковать среди окружающих строений, вероятно, исходил от кого-то, кто произвел взлом внутренней сети связи движения. "Хезболлах" и Иран продолжают расследовать провал собственной системы безопасности, но считают, что Израиль превзошел контрразведку движения с помощью более совершенных технологий и хакерства", - говорится в материале. Согласно данным министерства здравоохранения Ливана, в результате удара также погибла жена Шукра и еще четыре человека, 70 получили ранения. По информации издания, в день гибели Шукр работал в своем офисе в шиитском квартале Бейрута Дахие. Офис командира располагался на втором этаже многоэтажного дома, квартира Шукра находилась на седьмом этаже того же здания. По оценкам Wall Street Journal, столь близко их расположили намеренно с целью минимизировать открытое перемещение командира. После звонка от неизвестного, который попросил Шукра подняться наверх, командир "Хезболлах" был убит авиаударом по квартире. Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем возросла после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Среди погибших оказался высокопоставленный командир движения "Хезболлах" Фуад Шукр. Израиль признал ответственность за убийство Шукра, который, по данным израильской стороны, стоял за обстрелом Голанских высот, где погибли 12 друзских детей. Позже лидер шиитского сопротивления Хасан Насрулла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Тель-Авиве в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.
https://ria.ru/20240817/izrail-1966796489.html
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в мире, израиль, ливан, бейрут, хасан насрулла, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Хасан Насрулла, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль мог взломать сеть связи "Хезболлы", пишут СМИ

WSJ: Израиль мог взломать сеть связи "Хезболлы", чтобы убить Фуада Шукра

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКолючая проволока на заборе у набережной в районе Яффо в Тель-Авиве
Колючая проволока на заборе у набережной в районе Яффо в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Колючая проволока на заборе у набережной в районе Яффо в Тель-Авиве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Израиль мог взломать внутреннюю сеть связи ливанского шиитского движения "Хезболлах", чтобы раскрыть местоположение одного из его командиров Фуада Шукра и убить его, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источник в рядах движения.
"Звонок с целью заманить Шукра на седьмой этаж, где его было бы легче атаковать среди окружающих строений, вероятно, исходил от кого-то, кто произвел взлом внутренней сети связи движения. "Хезболлах" и Иран продолжают расследовать провал собственной системы безопасности, но считают, что Израиль превзошел контрразведку движения с помощью более совершенных технологий и хакерства", - говорится в материале.
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Согласно данным министерства здравоохранения Ливана, в результате удара также погибла жена Шукра и еще четыре человека, 70 получили ранения.
По информации издания, в день гибели Шукр работал в своем офисе в шиитском квартале Бейрута Дахие. Офис командира располагался на втором этаже многоэтажного дома, квартира Шукра находилась на седьмом этаже того же здания. По оценкам Wall Street Journal, столь близко их расположили намеренно с целью минимизировать открытое перемещение командира. После звонка от неизвестного, который попросил Шукра подняться наверх, командир "Хезболлах" был убит авиаударом по квартире.
Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем возросла после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Среди погибших оказался высокопоставленный командир движения "Хезболлах" Фуад Шукр. Израиль признал ответственность за убийство Шукра, который, по данным израильской стороны, стоял за обстрелом Голанских высот, где погибли 12 друзских детей. Позже лидер шиитского сопротивления Хасан Насрулла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Тель-Авиве в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.
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В миреИзраильЛиванБейрутХасан НасруллаХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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