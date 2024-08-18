https://ria.ru/20240818/izrail-1966902904.html

Израиль мог взломать сеть связи "Хезболлы", пишут СМИ

Израиль мог взломать сеть связи "Хезболлы", пишут СМИ - РИА Новости, 18.08.2024

Израиль мог взломать сеть связи "Хезболлы", пишут СМИ

Израиль мог взломать внутреннюю сеть связи ливанского шиитского движения "Хезболлах", чтобы раскрыть местоположение одного из его командиров Фуада Шукра и убить РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T15:57

2024-08-18T15:57

2024-08-18T15:57

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ливан

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хасан насрулла

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Израиль мог взломать внутреннюю сеть связи ливанского шиитского движения "Хезболлах", чтобы раскрыть местоположение одного из его командиров Фуада Шукра и убить его, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источник в рядах движения. "Звонок с целью заманить Шукра на седьмой этаж, где его было бы легче атаковать среди окружающих строений, вероятно, исходил от кого-то, кто произвел взлом внутренней сети связи движения. "Хезболлах" и Иран продолжают расследовать провал собственной системы безопасности, но считают, что Израиль превзошел контрразведку движения с помощью более совершенных технологий и хакерства", - говорится в материале. Согласно данным министерства здравоохранения Ливана, в результате удара также погибла жена Шукра и еще четыре человека, 70 получили ранения. По информации издания, в день гибели Шукр работал в своем офисе в шиитском квартале Бейрута Дахие. Офис командира располагался на втором этаже многоэтажного дома, квартира Шукра находилась на седьмом этаже того же здания. По оценкам Wall Street Journal, столь близко их расположили намеренно с целью минимизировать открытое перемещение командира. После звонка от неизвестного, который попросил Шукра подняться наверх, командир "Хезболлах" был убит авиаударом по квартире. Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем возросла после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Среди погибших оказался высокопоставленный командир движения "Хезболлах" Фуад Шукр. Израиль признал ответственность за убийство Шукра, который, по данным израильской стороны, стоял за обстрелом Голанских высот, где погибли 12 друзских детей. Позже лидер шиитского сопротивления Хасан Насрулла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Тель-Авиве в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.

https://ria.ru/20240817/izrail-1966796489.html

https://ria.ru/20240809/bespilotnik-1965287021.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, ливан, бейрут, хасан насрулла, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году