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"Нацисты". В Италии возмутились из-за скандального интервью с боевиком ВСУ - РИА Новости, 18.08.2024
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18:44 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/italiya-1966922472.html
"Нацисты". В Италии возмутились из-за скандального интервью с боевиком ВСУ
"Нацисты". В Италии возмутились из-за скандального интервью с боевиком ВСУ - РИА Новости, 18.08.2024
"Нацисты". В Италии возмутились из-за скандального интервью с боевиком ВСУ
Итальянского политика, основателя партии Riconquistare l'Italia Кристиана Ди Марко возмутило вышедшее на гостелеканале Rai News24 интервью с украинским... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T18:44
2024-08-18T18:44
в мире
италия
россия
курская область
мария захарова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Итальянского политика, основателя партии Riconquistare l'Italia Кристиана Ди Марко возмутило вышедшее на гостелеканале Rai News24 интервью с украинским боевиком, на котором была надета кепка с нацисткой символикой."Если бы вы оказали нам любезность и не тратили государственные деньги на интервью с украинскими нацистами, мы были бы вам благодарны. Спасибо", — написал он в соцсети X.На этой неделе посла Италии в Москве Чечилию Пиччони вызвали в МИД России и выразили протест в связи с проникновением журналистов телерадиокомпании Rai в Курскую область для освещения нападения ВСУ.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в эфире канала "Россия 24", что сотрудников Rai, вероятно, сопроводили в Курскую область с украинской стороны границы, чтобы выдавать несоответствующую действительности информацию, прикрываясь присутствием этих журналистов.
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в мире, италия, россия, курская область, мария захарова, вооруженные силы украины
В мире, Италия, Россия, Курская область, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
"Нацисты". В Италии возмутились из-за скандального интервью с боевиком ВСУ

Политик Ди Марко осудил интервью журналиста Rai с украинским националистом

© AP Photo / Andrew MedichiniУкраинцы во время демонстрации в Риме, Италия
Украинцы во время демонстрации в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
Украинцы во время демонстрации в Риме, Италия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Итальянского политика, основателя партии Riconquistare l'Italia Кристиана Ди Марко возмутило вышедшее на гостелеканале Rai News24 интервью с украинским боевиком, на котором была надета кепка с нацисткой символикой.
"Если бы вы оказали нам любезность и не тратили государственные деньги на интервью с украинскими нацистами, мы были бы вам благодарны. Спасибо", — написал он в соцсети X.
На этой неделе посла Италии в Москве Чечилию Пиччони вызвали в МИД России и выразили протест в связи с проникновением журналистов телерадиокомпании Rai в Курскую область для освещения нападения ВСУ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в эфире канала "Россия 24", что сотрудников Rai, вероятно, сопроводили в Курскую область с украинской стороны границы, чтобы выдавать несоответствующую действительности информацию, прикрываясь присутствием этих журналистов.
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В миреИталияРоссияКурская областьМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
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