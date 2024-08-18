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"Нацисты". В Италии возмутились из-за скандального интервью с боевиком ВСУ
"Нацисты". В Италии возмутились из-за скандального интервью с боевиком ВСУ - РИА Новости, 18.08.2024
"Нацисты". В Италии возмутились из-за скандального интервью с боевиком ВСУ
Итальянского политика, основателя партии Riconquistare l'Italia Кристиана Ди Марко возмутило вышедшее на гостелеканале Rai News24 интервью с украинским... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T18:44
2024-08-18T18:44
2024-08-18T18:44
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Итальянского политика, основателя партии Riconquistare l'Italia Кристиана Ди Марко возмутило вышедшее на гостелеканале Rai News24 интервью с украинским боевиком, на котором была надета кепка с нацисткой символикой."Если бы вы оказали нам любезность и не тратили государственные деньги на интервью с украинскими нацистами, мы были бы вам благодарны. Спасибо", — написал он в соцсети X.На этой неделе посла Италии в Москве Чечилию Пиччони вызвали в МИД России и выразили протест в связи с проникновением журналистов телерадиокомпании Rai в Курскую область для освещения нападения ВСУ.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в эфире канала "Россия 24", что сотрудников Rai, вероятно, сопроводили в Курскую область с украинской стороны границы, чтобы выдавать несоответствующую действительности информацию, прикрываясь присутствием этих журналистов.
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в мире, италия, россия, курская область, мария захарова, вооруженные силы украины
В мире, Италия, Россия, Курская область, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
"Нацисты". В Италии возмутились из-за скандального интервью с боевиком ВСУ
Политик Ди Марко осудил интервью журналиста Rai с украинским националистом