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"Хезболла" опровергла данные WSJ о гибели командира движения - РИА Новости, 18.08.2024
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16:36 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/hezbolly-1966908855.html
"Хезболла" опровергла данные WSJ о гибели командира движения
"Хезболла" опровергла данные WSJ о гибели командира движения - РИА Новости, 18.08.2024
"Хезболла" опровергла данные WSJ о гибели командира движения
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что информация американской газеты Wall Street Journal об обстоятельствах гибели высокопоставленного командира... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T16:36
2024-08-18T16:36
в мире
израиль
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хасан насрулла
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 18 авг - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что информация американской газеты Wall Street Journal об обстоятельствах гибели высокопоставленного командира движения Фуада Шукра абсолютно не соответствует действительности. Ранее Wall Street Journal, ссылаясь на источник в рядах движения, написала, что Израиль мог взломать внутреннюю сеть "Хезболлах", чтобы раскрыть местоположение Шукра и убить его. "Управление связей со СМИ в "Хезболлах" категорически опровергает сфабрикованную историю, которую сообщила Wall Street Journal о гибели командира Фуада Шукра. Эта история полна лжи и абсолютно не соответствует действительности", - говорится в заявлении. Движение также подчеркивает, что ни один из трех корреспондентов газеты, указанных в качестве авторов статьи, никогда не встречался с кем-либо из представителей "Хезболлах". Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем возросла после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Среди погибших оказался высокопоставленный командир движения "Хезболлах" Фуад Шукр. Израиль признал ответственность за убийство Шукра, который, по данным израильской стороны, стоял за обстрелом Голанских высот, где погибли 12 друзских детей. Позже лидер шиитского сопротивления Хасан Насрулла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Тель-Авиве в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.
https://ria.ru/20240816/khezbolla-1966647594.html
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в мире, израиль, ливан, бейрут, хасан насрулла, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Хасан Насрулла, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" опровергла данные WSJ о гибели командира движения

"Хезболла" опровергла данные WSJ о гибели командира движения Фуада Шукра

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Ливанской армии
Военнослужащие Ливанской армии - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Военнослужащие Ливанской армии . Архивное фото
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КАИР, 18 авг - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что информация американской газеты Wall Street Journal об обстоятельствах гибели высокопоставленного командира движения Фуада Шукра абсолютно не соответствует действительности.
Ранее Wall Street Journal, ссылаясь на источник в рядах движения, написала, что Израиль мог взломать внутреннюю сеть "Хезболлах", чтобы раскрыть местоположение Шукра и убить его.
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"Управление связей со СМИ в "Хезболлах" категорически опровергает сфабрикованную историю, которую сообщила Wall Street Journal о гибели командира Фуада Шукра. Эта история полна лжи и абсолютно не соответствует действительности", - говорится в заявлении.
Движение также подчеркивает, что ни один из трех корреспондентов газеты, указанных в качестве авторов статьи, никогда не встречался с кем-либо из представителей "Хезболлах".
Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем возросла после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Среди погибших оказался высокопоставленный командир движения "Хезболлах" Фуад Шукр. Израиль признал ответственность за убийство Шукра, который, по данным израильской стороны, стоял за обстрелом Голанских высот, где погибли 12 друзских детей. Позже лидер шиитского сопротивления Хасан Насрулла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Тель-Авиве в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.
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В миреИзраильЛиванБейрутХасан НасруллаХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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