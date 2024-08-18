"Хезболла" опровергла данные WSJ о гибели командира движения
"Хезболла" опровергла данные WSJ о гибели командира движения Фуада Шукра
Военнослужащие Ливанской армии . Архивное фото
КАИР, 18 авг - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что информация американской газеты Wall Street Journal об обстоятельствах гибели высокопоставленного командира движения Фуада Шукра абсолютно не соответствует действительности.
Ранее Wall Street Journal, ссылаясь на источник в рядах движения, написала, что Израиль мог взломать внутреннюю сеть "Хезболлах", чтобы раскрыть местоположение Шукра и убить его.
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"Управление связей со СМИ в "Хезболлах" категорически опровергает сфабрикованную историю, которую сообщила Wall Street Journal о гибели командира Фуада Шукра. Эта история полна лжи и абсолютно не соответствует действительности", - говорится в заявлении.
Движение также подчеркивает, что ни один из трех корреспондентов газеты, указанных в качестве авторов статьи, никогда не встречался с кем-либо из представителей "Хезболлах".
Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем возросла после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Среди погибших оказался высокопоставленный командир движения "Хезболлах" Фуад Шукр. Израиль признал ответственность за убийство Шукра, который, по данным израильской стороны, стоял за обстрелом Голанских высот, где погибли 12 друзских детей. Позже лидер шиитского сопротивления Хасан Насрулла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Тель-Авиве в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.