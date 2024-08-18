https://ria.ru/20240818/gumpomoschi-1966895170.html

В Курскую область доставили около 2,2 тысячи тонн гумпомощи

В Курскую область доставили около 2,2 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 18.08.2024

В Курскую область доставили около 2,2 тысячи тонн гумпомощи

Порядка 2,2 тысяч тонн гуманитарной помощи доставлено в Курскую область, помощь распределяют в ПВР, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T14:59

2024-08-18T14:59

2024-08-18T14:59

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Порядка 2,2 тысяч тонн гуманитарной помощи доставлено в Курскую область, помощь распределяют в ПВР, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. "За минувшие сутки тринадцатью колоннами в регион прибыло около трехсот тонн гуманитарного груза. Помощь распределяют в ПВР и центрах выдачи гумпомощи", - говорится в сообщении. Кроме того, пиротехники МЧС обследовали территорию одного из населенных пунктов Курской области, который подвергся обстрелам со стороны ВСУ, в результате обнаружены и уничтожены пять суббоеприпасов М77, добавили в ведомстве. "С начала работ специалистами ведомства обезврежены 123 взрывоопасных предмета и очищены более 8 гектаров от ВОП" , - уточнили в МЧС. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240812/gumpomosch-1965748171.html

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

россия

курская область

брянская область

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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины