https://ria.ru/20240818/gumpomoschi-1966895170.html
В Курскую область доставили около 2,2 тысячи тонн гумпомощи
В Курскую область доставили около 2,2 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 18.08.2024
В Курскую область доставили около 2,2 тысячи тонн гумпомощи
Порядка 2,2 тысяч тонн гуманитарной помощи доставлено в Курскую область, помощь распределяют в ПВР, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T14:59
2024-08-18T14:59
2024-08-18T14:59
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Порядка 2,2 тысяч тонн гуманитарной помощи доставлено в Курскую область, помощь распределяют в ПВР, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. "За минувшие сутки тринадцатью колоннами в регион прибыло около трехсот тонн гуманитарного груза. Помощь распределяют в ПВР и центрах выдачи гумпомощи", - говорится в сообщении. Кроме того, пиротехники МЧС обследовали территорию одного из населенных пунктов Курской области, который подвергся обстрелам со стороны ВСУ, в результате обнаружены и уничтожены пять суббоеприпасов М77, добавили в ведомстве. "С начала работ специалистами ведомства обезврежены 123 взрывоопасных предмета и очищены более 8 гектаров от ВОП" , - уточнили в МЧС. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240812/gumpomosch-1965748171.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
В Курскую область доставили около 2,2 тысячи тонн гумпомощи
МЧС: около 2,2 тысячи тонн гуманитарной помощи доставлено в Курскую область