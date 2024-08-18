https://ria.ru/20240818/griby-1966834751.html
Россиян предупредили об уголовной ответственности за сбор некоторых грибов
Россиян предупредили об уголовной ответственности за сбор некоторых грибов - РИА Новости, 18.08.2024
Россиян предупредили об уголовной ответственности за сбор некоторых грибов
За незаконный сбор, приобретение, хранение и перевозку краснокнижных грибов может грозить штраф до одного миллиона рублей и лишение свободы до четырех лет,... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T02:19
2024-08-18T02:19
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. За незаконный сбор, приобретение, хранение и перевозку краснокнижных грибов может грозить штраф до одного миллиона рублей и лишение свободы до четырех лет, рассказал РИА Новости управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев."Согласно статье 260.1 УК РФ, за незаконный сбор, приобретение, хранение и перевозку краснокнижных грибов предусмотрены различные виды наказания: от обязательных работ до штрафа в размере до одного миллиона рублей или даже лишения свободы на срок до четырех лет", — предупредил он.С 2023 года в Российской Федерации вступили в силу изменения в законодательстве, касающиеся охраны редких и исчезающих видов грибов, уточняет юрист. Так, теперь в список был включен гриб рядовка мацутакэ."Следует помнить о региональных особенностях правил сбора грибов. Например, в некоторых областях России установлены ограничения на размер собираемых грибов. Так, в Челябинской области запрещено собирать лисички с диаметром шляпки менее 1,5 сантиметров, а грузди — менее 2,5 сантиметров", — рассказал Русяев. Кроме того, относительно сбора грибов, отмечает юрист, закон не устанавливает конкретных требований к тому, следует ли грибы срезать или их можно выдергивать. Русяев рекомендует придерживаться трех правил по сбору – брать только знакомые грибы, не повреждать те, которые не планируются к сбору, в том числе ядовитые, а также воздержаться от сбора необычных и редких грибов.
https://ria.ru/20240725/shalfey-1961846934.html
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россия, челябинская область, общество
Россия, Челябинская область, Общество
Россиян предупредили об уголовной ответственности за сбор некоторых грибов
Юрист Русяев: за сбор краснокнижных грибов могут лишить свободы до четырех лет
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. За незаконный сбор, приобретение, хранение и перевозку краснокнижных грибов может грозить штраф до одного миллиона рублей и лишение свободы до четырех лет, рассказал РИА Новости управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев.
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"Согласно статье 260.1 УК РФ, за незаконный сбор, приобретение, хранение и перевозку краснокнижных грибов предусмотрены различные виды наказания: от обязательных работ до штрафа в размере до одного миллиона рублей или даже лишения свободы на срок до четырех лет", — предупредил он.
С 2023 года в Российской Федерации вступили в силу изменения в законодательстве, касающиеся охраны редких и исчезающих видов грибов, уточняет юрист. Так, теперь в список был включен гриб рядовка мацутакэ.
"Следует помнить о региональных особенностях правил сбора грибов. Например, в некоторых областях России установлены ограничения на размер собираемых грибов. Так, в Челябинской области
запрещено собирать лисички с диаметром шляпки менее 1,5 сантиметров, а грузди — менее 2,5 сантиметров", — рассказал Русяев.
Кроме того, относительно сбора грибов, отмечает юрист, закон не устанавливает конкретных требований к тому, следует ли грибы срезать или их можно выдергивать. Русяев рекомендует придерживаться трех правил по сбору – брать только знакомые грибы, не повреждать те, которые не планируются к сбору, в том числе ядовитые, а также воздержаться от сбора необычных и редких грибов.