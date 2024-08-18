https://ria.ru/20240818/germanija-1966830648.html

СМИ: при пожаре на колесе обозрения в ФРГ пострадали более 30 человек

СМИ: при пожаре на колесе обозрения в ФРГ пострадали более 30 человек - РИА Новости, 18.08.2024

СМИ: при пожаре на колесе обозрения в ФРГ пострадали более 30 человек

Более 30 человек пострадали в результате возгорания на колесе обозрения во время ежегодного музыкального фестиваля Highfield в немецкой федеральной земле... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T01:00

2024-08-18T01:00

2024-08-18T03:31

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Более 30 человек пострадали в результате возгорания на колесе обозрения во время ежегодного музыкального фестиваля Highfield в немецкой федеральной земле Саксония, сообщает Bild со ссылкой на правоохранителей.По данным газеты, пожар на фестивале рядом с озером Штрëмхаль, расположенным неподалеку от Лейпцига, начался около 21.13 (22.13 мск): сначала по неизвестным причинам загорелась одна из кабинок, а затем пламя перекинулось на другую."На данный момент известно, что пострадали более 30 человек, в том числе четверо полицейских, но, предположительно, все они получили незначительные травмы", — сообщила изданию представитель местной полиции. По информации Немецкого Красного Креста, как минимум два человека получили серьезные травмы. По данным Bild, они все еще находятся в больнице. Причина возгорания пока не известна, на данный момент пожар уже потушен.

https://ria.ru/20240702/germaniya-1956966175.html

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в мире, саксония, лейпциг, bild