https://ria.ru/20240818/germanija-1966830648.html
СМИ: при пожаре на колесе обозрения в ФРГ пострадали более 30 человек
СМИ: при пожаре на колесе обозрения в ФРГ пострадали более 30 человек - РИА Новости, 18.08.2024
СМИ: при пожаре на колесе обозрения в ФРГ пострадали более 30 человек
Более 30 человек пострадали в результате возгорания на колесе обозрения во время ежегодного музыкального фестиваля Highfield в немецкой федеральной земле... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T01:00
2024-08-18T01:00
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Более 30 человек пострадали в результате возгорания на колесе обозрения во время ежегодного музыкального фестиваля Highfield в немецкой федеральной земле Саксония, сообщает Bild со ссылкой на правоохранителей.По данным газеты, пожар на фестивале рядом с озером Штрëмхаль, расположенным неподалеку от Лейпцига, начался около 21.13 (22.13 мск): сначала по неизвестным причинам загорелась одна из кабинок, а затем пламя перекинулось на другую."На данный момент известно, что пострадали более 30 человек, в том числе четверо полицейских, но, предположительно, все они получили незначительные травмы", — сообщила изданию представитель местной полиции. По информации Немецкого Красного Креста, как минимум два человека получили серьезные травмы. По данным Bild, они все еще находятся в больнице. Причина возгорания пока не известна, на данный момент пожар уже потушен.
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в мире, саксония, лейпциг, bild
В мире, Саксония, Лейпциг, Bild
СМИ: при пожаре на колесе обозрения в ФРГ пострадали более 30 человек
Bild: при пожаре на колесе обозрения в Саксонии пострадали более 30 человек
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости.
Более 30 человек пострадали в результате возгорания на колесе обозрения во время ежегодного музыкального фестиваля Highfield в немецкой федеральной земле Саксония, сообщает Bild
со ссылкой на правоохранителей.
По данным газеты, пожар на фестивале рядом с озером Штрëмхаль, расположенным неподалеку от Лейпцига
, начался около 21.13 (22.13 мск): сначала по неизвестным причинам загорелась одна из кабинок, а затем пламя перекинулось на другую.
"На данный момент известно, что пострадали более 30 человек, в том числе четверо полицейских, но, предположительно, все они получили незначительные травмы", — сообщила изданию представитель местной полиции.
По информации Немецкого Красного Креста, как минимум два человека получили серьезные травмы. По данным Bild, они все еще находятся в больнице.
Причина возгорания пока не известна, на данный момент пожар уже потушен.