https://ria.ru/20240818/gaza-1966932602.html

ЦАХАЛ обстрелял съемочную группу турецкого телеканала в Газе

ЦАХАЛ обстрелял съемочную группу турецкого телеканала в Газе - РИА Новости, 18.08.2024

ЦАХАЛ обстрелял съемочную группу турецкого телеканала в Газе

Репортер турецкого гостелеканала TRT Сами Берхум получил ранения при обстреле машины съемочной группы в Газе со стороны израильской армии, сообщил телеканал CNN РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T20:04

2024-08-18T20:04

2024-08-18T20:04

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хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 18 авг – РИА Новости. Репортер турецкого гостелеканала TRT Сами Берхум получил ранения при обстреле машины съемочной группы в Газе со стороны израильской армии, сообщил телеканал CNN Türk. Администрация президента Турции ранее обвинила Израиль в "расправах" над журналистами, освещающими события в Газе. "Репортер TRT Arabi Сами Берхум, готовивший новости в Газе, стал мишенью для оккупационных израильских войск. В автомобиль Сами Берхума и его команды попало пять пуль. Репортер TRT Arabi получил легкие ранения в результате нападения", - говорится в сообщении. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,6 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утверждённой СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240818/gaza-1966889607.html

https://ria.ru/20231208/smi-1914643467.html

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в мире, израиль, турция, россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году