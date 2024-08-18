ЦАХАЛ обстрелял съемочную группу турецкого телеканала в Газе
CNN Trk: репортер турецкого гостелеканала ранен при израильском обстреле в Газе
© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым на юге сектора Газа после израильского удара
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
АНКАРА, 18 авг – РИА Новости. Репортер турецкого гостелеканала TRT Сами Берхум получил ранения при обстреле машины съемочной группы в Газе со стороны израильской армии, сообщил телеканал CNN Türk.
"Репортер TRT Arabi Сами Берхум, готовивший новости в Газе, стал мишенью для оккупационных израильских войск. В автомобиль Сами Берхума и его команды попало пять пуль. Репортер TRT Arabi получил легкие ранения в результате нападения", - говорится в сообщении.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,6 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утверждённой СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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