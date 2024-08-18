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ЦАХАЛ обстрелял съемочную группу турецкого телеканала в Газе - РИА Новости, 18.08.2024
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20:04 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/gaza-1966932602.html
ЦАХАЛ обстрелял съемочную группу турецкого телеканала в Газе
ЦАХАЛ обстрелял съемочную группу турецкого телеканала в Газе - РИА Новости, 18.08.2024
ЦАХАЛ обстрелял съемочную группу турецкого телеканала в Газе
Репортер турецкого гостелеканала TRT Сами Берхум получил ранения при обстреле машины съемочной группы в Газе со стороны израильской армии, сообщил телеканал CNN РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T20:04
2024-08-18T20:04
в мире
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оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 18 авг – РИА Новости. Репортер турецкого гостелеканала TRT Сами Берхум получил ранения при обстреле машины съемочной группы в Газе со стороны израильской армии, сообщил телеканал CNN Türk. Администрация президента Турции ранее обвинила Израиль в "расправах" над журналистами, освещающими события в Газе. "Репортер TRT Arabi Сами Берхум, готовивший новости в Газе, стал мишенью для оккупационных израильских войск. В автомобиль Сами Берхума и его команды попало пять пуль. Репортер TRT Arabi получил легкие ранения в результате нападения", - говорится в сообщении. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,6 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утверждённой СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240818/gaza-1966889607.html
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в мире, израиль, турция, россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Турция, Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ обстрелял съемочную группу турецкого телеканала в Газе

CNN Trk: репортер турецкого гостелеканала ранен при израильском обстреле в Газе

© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым на юге сектора Газа после израильского удара
Дым на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
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АНКАРА, 18 авг – РИА Новости. Репортер турецкого гостелеканала TRT Сами Берхум получил ранения при обстреле машины съемочной группы в Газе со стороны израильской армии, сообщил телеканал CNN Türk.
Администрация президента Турции ранее обвинила Израиль в "расправах" над журналистами, освещающими события в Газе.
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"Репортер TRT Arabi Сами Берхум, готовивший новости в Газе, стал мишенью для оккупационных израильских войск. В автомобиль Сами Берхума и его команды попало пять пуль. Репортер TRT Arabi получил легкие ранения в результате нападения", - говорится в сообщении.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,6 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утверждённой СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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8 декабря 2023, 15:54
 
В миреИзраильТурцияРоссияХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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