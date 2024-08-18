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В Газе с кладбищ похитили около 2,2 тысячи тел погибших - РИА Новости, 18.08.2024
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14:24 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/gaza-1966889607.html
В Газе с кладбищ похитили около 2,2 тысячи тел погибших
В Газе с кладбищ похитили около 2,2 тысячи тел погибших - РИА Новости, 18.08.2024
В Газе с кладбищ похитили около 2,2 тысячи тел погибших
Порядка 2,2 тысяч тел погибших похищены с кладбищ в секторе Газа, заявило управление гражданской обороны палестинского анклава. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T14:24
2024-08-18T14:24
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КАИР, 18 авг - РИА Новости. Порядка 2,2 тысяч тел погибших похищены с кладбищ в секторе Газа, заявило управление гражданской обороны палестинского анклава. "Около 8240 граждан были насильственно похищены оккупацией (Израилем - ред.), и мы до сих пор не знаем их судьбу, а также (мы не знаем - ред.) место нахождения 2210 тел погибших, которые были похищены с различных кладбищ в секторе Газа, и тел погибших, которые пропали из районов, занятых израильской оккупации", - сообщается в заявлении гражданской обороны Газы. Ведомство добавило, что около десяти тысяч пропавших без вести находятся под завалами зданий, разрушенных при израильских авиаударах. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию " Железные мечи " в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. По данным минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года число погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, количество пострадавших - более 92,5 тысячи. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231116/telo-1909961317.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Газе с кладбищ похитили около 2,2 тысячи тел погибших

В Газе с кладбищ в районе израильской оккупации похитили около 2,2 тысячи тел

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа. Архивное фото
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КАИР, 18 авг - РИА Новости. Порядка 2,2 тысяч тел погибших похищены с кладбищ в секторе Газа, заявило управление гражданской обороны палестинского анклава.
"Около 8240 граждан были насильственно похищены оккупацией (Израилем - ред.), и мы до сих пор не знаем их судьбу, а также (мы не знаем - ред.) место нахождения 2210 тел погибших, которые были похищены с различных кладбищ в секторе Газа, и тел погибших, которые пропали из районов, занятых израильской оккупации", - сообщается в заявлении гражданской обороны Газы.
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Ведомство добавило, что около десяти тысяч пропавших без вести находятся под завалами зданий, разрушенных при израильских авиаударах.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию " Железные мечи " в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
По данным минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года число погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, количество пострадавших - более 92,5 тысячи.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильРафах (провинция)РоссияХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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