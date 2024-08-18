https://ria.ru/20240818/gaza-1966889607.html

В Газе с кладбищ похитили около 2,2 тысячи тел погибших

В Газе с кладбищ похитили около 2,2 тысячи тел погибших - РИА Новости, 18.08.2024

В Газе с кладбищ похитили около 2,2 тысячи тел погибших

Порядка 2,2 тысяч тел погибших похищены с кладбищ в секторе Газа, заявило управление гражданской обороны палестинского анклава. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T14:24

2024-08-18T14:24

2024-08-18T14:24

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 18 авг - РИА Новости. Порядка 2,2 тысяч тел погибших похищены с кладбищ в секторе Газа, заявило управление гражданской обороны палестинского анклава. "Около 8240 граждан были насильственно похищены оккупацией (Израилем - ред.), и мы до сих пор не знаем их судьбу, а также (мы не знаем - ред.) место нахождения 2210 тел погибших, которые были похищены с различных кладбищ в секторе Газа, и тел погибших, которые пропали из районов, занятых израильской оккупации", - сообщается в заявлении гражданской обороны Газы. Ведомство добавило, что около десяти тысяч пропавших без вести находятся под завалами зданий, разрушенных при израильских авиаударах. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию " Железные мечи " в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. По данным минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года число погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, количество пострадавших - более 92,5 тысячи. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231116/telo-1909961317.html

https://ria.ru/20240518/tsakhal-1946931298.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году