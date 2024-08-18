https://ria.ru/20240818/gaza-1966888330.html

В секторе Газа за сутки погибли 25 человек

В секторе Газа за сутки погибли 25 человек - РИА Новости, 18.08.2024

В секторе Газа за сутки погибли 25 человек

По меньшей мере 25 человек погибли, 72 пострадали в секторе Газа за последние сутки из-за израильских ударов, сообщило министерство здравоохранения анклава. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T14:16

2024-08-18T14:16

2024-08-18T14:16

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КАИР, 18 авг - РИА Новости. По меньшей мере 25 человек погибли, 72 пострадали в секторе Газа за последние сутки из-за израильских ударов, сообщило министерство здравоохранения анклава. "В последние 24 часа израильская оккупация совершила два массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 25 погибших и 72 пострадавших", - говорится в сообщении. По данным ведомства, число жертв израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта выросло до 40 099, пострадали более 92,6 тысячи человек. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию " Железные мечи " в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240506/rafakh-1944042813.html

https://ria.ru/20240806/gaza-1964428175.html

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рафах (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году