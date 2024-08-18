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Эстония закупит для Молдавии партию бронированных машин - РИА Новости, 18.08.2024
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10:05 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/estoniya-1966857972.html
Эстония закупит для Молдавии партию бронированных машин
Эстония закупит для Молдавии партию бронированных машин - РИА Новости, 18.08.2024
Эстония закупит для Молдавии партию бронированных машин
Эстония закупит для Молдавии партию бронированных машин на сумму 46 миллионов евро в рамках Европейского инструмента мира (EPF), сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T10:05
2024-08-18T10:05
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КИШИНЕВ, 18 авг - РИА Новости. Эстония закупит для Молдавии партию бронированных машин на сумму 46 миллионов евро в рамках Европейского инструмента мира (EPF), сообщила пресс-служба министерства обороны молдавской республики. "В рамках EPF министерство обороны Молдавии получит партию бронированных машин, законтрактованных эстонским агентством. Эта закупка стоимостью около 46 миллионов евро направлена на повышение обороноспособности Национальной армии, в частности, на укрепление ее мобильности", - отмечается в сообщении Министерства обороны. Европейский союз ранее одобрил финансовую помощь на общую сумму 137 миллионов евро на развитие оборонного потенциала Молдавии. Эта помощь включает в себя содействие в оснащении современным оборудованием медицинских и инженерных подразделений, а также в укреплении материально-технического обеспечения, транспорта (мобильность), воздушного наблюдения, связи и информационных технологий Национальной армии. На данный момент уже было поставлено две партии медицинского и инженерного оборудования в мае и декабре 2023 года. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
https://ria.ru/20240816/moldaviya-1966673728.html
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в мире, молдавия, эстония, сша, майя санду, нато
В мире, Молдавия, Эстония, США, Майя Санду, НАТО
Эстония закупит для Молдавии партию бронированных машин

Эстония закупит для Молдавии партию бронированных машин на 46 миллионов евро

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 авг - РИА Новости. Эстония закупит для Молдавии партию бронированных машин на сумму 46 миллионов евро в рамках Европейского инструмента мира (EPF), сообщила пресс-служба министерства обороны молдавской республики.
"В рамках EPF министерство обороны Молдавии получит партию бронированных машин, законтрактованных эстонским агентством. Эта закупка стоимостью около 46 миллионов евро направлена на повышение обороноспособности Национальной армии, в частности, на укрепление ее мобильности", - отмечается в сообщении Министерства обороны.
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Европейский союз ранее одобрил финансовую помощь на общую сумму 137 миллионов евро на развитие оборонного потенциала Молдавии. Эта помощь включает в себя содействие в оснащении современным оборудованием медицинских и инженерных подразделений, а также в укреплении материально-технического обеспечения, транспорта (мобильность), воздушного наблюдения, связи и информационных технологий Национальной армии.
На данный момент уже было поставлено две партии медицинского и инженерного оборудования в мае и декабре 2023 года.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
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