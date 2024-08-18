https://ria.ru/20240818/estoniya-1966857972.html

Эстония закупит для Молдавии партию бронированных машин

Эстония закупит для Молдавии партию бронированных машин - РИА Новости, 18.08.2024

Эстония закупит для Молдавии партию бронированных машин

Эстония закупит для Молдавии партию бронированных машин на сумму 46 миллионов евро в рамках Европейского инструмента мира (EPF), сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T10:05

2024-08-18T10:05

2024-08-18T10:05

в мире

молдавия

эстония

сша

майя санду

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794584783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b4a91c62a9f5027f0e43295be843461.jpg

КИШИНЕВ, 18 авг - РИА Новости. Эстония закупит для Молдавии партию бронированных машин на сумму 46 миллионов евро в рамках Европейского инструмента мира (EPF), сообщила пресс-служба министерства обороны молдавской республики. "В рамках EPF министерство обороны Молдавии получит партию бронированных машин, законтрактованных эстонским агентством. Эта закупка стоимостью около 46 миллионов евро направлена на повышение обороноспособности Национальной армии, в частности, на укрепление ее мобильности", - отмечается в сообщении Министерства обороны. Европейский союз ранее одобрил финансовую помощь на общую сумму 137 миллионов евро на развитие оборонного потенциала Молдавии. Эта помощь включает в себя содействие в оснащении современным оборудованием медицинских и инженерных подразделений, а также в укреплении материально-технического обеспечения, транспорта (мобильность), воздушного наблюдения, связи и информационных технологий Национальной армии. На данный момент уже было поставлено две партии медицинского и инженерного оборудования в мае и декабре 2023 года. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.

https://ria.ru/20240816/moldaviya-1966673728.html

https://ria.ru/20231227/moldaviya-1918591587.html

молдавия

эстония

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, эстония, сша, майя санду, нато