https://ria.ru/20240818/ekspert-1966841418.html

Эксперт сообщил об усилении охраны Курской АЭС

Эксперт сообщил об усилении охраны Курской АЭС - РИА Новости, 18.08.2024

Эксперт сообщил об усилении охраны Курской АЭС

Физическая защита Курской АЭС усилена, для обеспечения безопасной работы АЭС и строящихся энергоблоков обеспечены меры по борьбе с возможными средствами... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T06:32

2024-08-18T06:32

2024-08-18T06:32

россия

украина

алексей лихачев

рафаэль гросси

курская аэс

вооруженные силы украины

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Физическая защита Курской АЭС усилена, для обеспечения безопасной работы АЭС и строящихся энергоблоков обеспечены меры по борьбе с возможными средствами нападения с воздуха, сказал главред аналитического онлайн журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в субботу провели телефонный разговор, обсуждалась ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС - она, по словам Лихачева, продолжает ухудшаться. Лихачев пригласил главу МАГАТЭ в ближайшее время посетить Курскую АЭС и оценить ситуацию вокруг станции. Гросси, как заявили РИА Новости в пресс-службе Агентства, выразил готовность посетить АЭС. "Стройка на Курской АЭС продолжается, сама станция работает штатно, Росатом об этом сообщал...Защита в обычных случаях поручается Росгвардии, поскольку завоз ядерного топлива состоялся, это значит, что охрана усилена, поскольку топливо есть топливо. Я не думаю, что у контингента, который пробрался на территорию Курской области, хватит силенок физически туда подойти", - сказал эксперт в эфире радио "Спутник" в Крыму. Он также отметил, что для АЭС сохраняется опасность атаки с воздуха и выразил надежу, что меры противодействия уже защищают станцию. "Другое дело, что так же, как мы наблюдаем, к сожалению, на Запорожской АЭС, всевозможное летающее безобразие никуда не денется, хочется верить, что соответствующие меры РЭБ и все остальное уже должно быть на месте – чтобы не летало", - отметил он. Ранее представитель российского силового ведомства сообщил РИА Новости, что ВСУ планируют использовать для атаки на Курскую и Запорожскую АЭС заряды с боеголовками с радиоактивным веществом. Как сообщало минобороны РФ, целью провокации, связанной с нанесением удара по Курской АЭС, является обвинение России в "самообстреле" станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины. Ведомство также сообщало, что Россия немедленно примет жесткие ответные военные и военно-технические меры в случае начала киевским режимом реализации планов удара по Курской АЭС.

https://ria.ru/20240817/situatsiya-1966813465.html

https://ria.ru/20240817/aes-1966792366.html

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россия, украина, алексей лихачев, рафаэль гросси, курская аэс, вооруженные силы украины, запорожская аэс