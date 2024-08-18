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Эксперт сообщил об усилении охраны Курской АЭС - РИА Новости, 18.08.2024
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06:32 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/ekspert-1966841418.html
Эксперт сообщил об усилении охраны Курской АЭС
Эксперт сообщил об усилении охраны Курской АЭС - РИА Новости, 18.08.2024
Эксперт сообщил об усилении охраны Курской АЭС
Физическая защита Курской АЭС усилена, для обеспечения безопасной работы АЭС и строящихся энергоблоков обеспечены меры по борьбе с возможными средствами... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T06:32
2024-08-18T06:32
россия
украина
алексей лихачев
рафаэль гросси
курская аэс
вооруженные силы украины
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Физическая защита Курской АЭС усилена, для обеспечения безопасной работы АЭС и строящихся энергоблоков обеспечены меры по борьбе с возможными средствами нападения с воздуха, сказал главред аналитического онлайн журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в субботу провели телефонный разговор, обсуждалась ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС - она, по словам Лихачева, продолжает ухудшаться. Лихачев пригласил главу МАГАТЭ в ближайшее время посетить Курскую АЭС и оценить ситуацию вокруг станции. Гросси, как заявили РИА Новости в пресс-службе Агентства, выразил готовность посетить АЭС. "Стройка на Курской АЭС продолжается, сама станция работает штатно, Росатом об этом сообщал...Защита в обычных случаях поручается Росгвардии, поскольку завоз ядерного топлива состоялся, это значит, что охрана усилена, поскольку топливо есть топливо. Я не думаю, что у контингента, который пробрался на территорию Курской области, хватит силенок физически туда подойти", - сказал эксперт в эфире радио "Спутник" в Крыму. Он также отметил, что для АЭС сохраняется опасность атаки с воздуха и выразил надежу, что меры противодействия уже защищают станцию. "Другое дело, что так же, как мы наблюдаем, к сожалению, на Запорожской АЭС, всевозможное летающее безобразие никуда не денется, хочется верить, что соответствующие меры РЭБ и все остальное уже должно быть на месте – чтобы не летало", - отметил он. Ранее представитель российского силового ведомства сообщил РИА Новости, что ВСУ планируют использовать для атаки на Курскую и Запорожскую АЭС заряды с боеголовками с радиоактивным веществом. Как сообщало минобороны РФ, целью провокации, связанной с нанесением удара по Курской АЭС, является обвинение России в "самообстреле" станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины. Ведомство также сообщало, что Россия немедленно примет жесткие ответные военные и военно-технические меры в случае начала киевским режимом реализации планов удара по Курской АЭС.
https://ria.ru/20240817/situatsiya-1966813465.html
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россия, украина, алексей лихачев, рафаэль гросси, курская аэс, вооруженные силы украины, запорожская аэс
Россия, Украина, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Курская АЭС, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
Эксперт сообщил об усилении охраны Курской АЭС

Эксперт Марцинкевич: физическая защита Курской АЭС усилена

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция в Курчатове
Курская атомная электростанция в Курчатове - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Курская атомная электростанция в Курчатове. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Физическая защита Курской АЭС усилена, для обеспечения безопасной работы АЭС и строящихся энергоблоков обеспечены меры по борьбе с возможными средствами нападения с воздуха, сказал главред аналитического онлайн журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич.
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в субботу провели телефонный разговор, обсуждалась ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС - она, по словам Лихачева, продолжает ухудшаться. Лихачев пригласил главу МАГАТЭ в ближайшее время посетить Курскую АЭС и оценить ситуацию вокруг станции. Гросси, как заявили РИА Новости в пресс-службе Агентства, выразил готовность посетить АЭС.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
МАГАТЭ предупредило об ухудшении ситуации с безопасностью на ЗАЭС
17 августа, 20:56
"Стройка на Курской АЭС продолжается, сама станция работает штатно, Росатом об этом сообщал...Защита в обычных случаях поручается Росгвардии, поскольку завоз ядерного топлива состоялся, это значит, что охрана усилена, поскольку топливо есть топливо. Я не думаю, что у контингента, который пробрался на территорию Курской области, хватит силенок физически туда подойти", - сказал эксперт в эфире радио "Спутник" в Крыму.
Он также отметил, что для АЭС сохраняется опасность атаки с воздуха и выразил надежу, что меры противодействия уже защищают станцию.
"Другое дело, что так же, как мы наблюдаем, к сожалению, на Запорожской АЭС, всевозможное летающее безобразие никуда не денется, хочется верить, что соответствующие меры РЭБ и все остальное уже должно быть на месте – чтобы не летало", - отметил он.
Ранее представитель российского силового ведомства сообщил РИА Новости, что ВСУ планируют использовать для атаки на Курскую и Запорожскую АЭС заряды с боеголовками с радиоактивным веществом.
Как сообщало минобороны РФ, целью провокации, связанной с нанесением удара по Курской АЭС, является обвинение России в "самообстреле" станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины. Ведомство также сообщало, что Россия немедленно примет жесткие ответные военные и военно-технические меры в случае начала киевским режимом реализации планов удара по Курской АЭС.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Глава МАГАТЭ выразил готовность посетить Курскую АЭС
17 августа, 17:49
 
РоссияУкраинаАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиКурская АЭСВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
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