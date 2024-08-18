https://ria.ru/20240818/efimov-1966765514.html
Ефимов: на месте бывшей промзоны в Зеленограде строится школа и детский сад
Ефимов: на месте бывшей промзоны в Зеленограде строится школа и детский сад - РИА Новости, 18.08.2024
Ефимов: на месте бывшей промзоны в Зеленограде строится школа и детский сад
На территории жилого квартала "Зеленый парк" в Зеленограде инвестор ведет строительство детского сада и школы, их планируют передать в столичную систему... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T12:08
2024-08-18T12:08
2024-08-18T12:08
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960083866_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d0b5ca1e7c56cd31a350667a9be84f4.jpg
МОСКВА, 18 августа - РИА Новости. На территории жилого квартала "Зеленый парк" в Зеленограде инвестор ведет строительство детского сада и школы, их планируют передать в столичную систему образования, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.Он обратил внимание, что для развития социальной инфраструктуры Москвы используются средства столичной Адресной инвестиционной программы (АИП) и частные инвестиции. "Так, в Зеленограде девелопер возводит два образовательных объекта. Трехэтажный детский сад на 250 мест с бассейном площадью 5,2 тысячи квадратных метров сейчас готов уже на 70%. Строительство четырехэтажной школы для 550 учеников площадью 16,6 тысячи квадратных метров выполнено на 40%", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По его словам, строительство соцобъектов предполагается завершить в 2025 году, после чего их передадут в городскую систему образования.В пресс-релизе отмечается, что инвестор ПИК строит объекты образования в ЗелАО в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ).Благодаря реализации проекта трудоустроиться недалеко от дома смогут около 145 человек. Компания построит в районе Крюково детский сад и школу благодаря программе МПТ за счет собственных средств и в обмен на льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земли под строительство жилья.В свою очередь, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов обратил внимание, что здания детского сада и школы будут выполнены в светлых тонах и органично впишутся в облик всего квартала, при их возведении и оформлении интерьеров используются безопасные материалы, природные цвета и фактуры.Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков подчеркнул, что объекты образования с 2023 года возводят на территории бывшей промышленной зоны Центра информатики и электроники (ЦИЭ) в районе Крюково. "Комитет контролирует качество работ и применяемых материалов на всех этапах возведениясоциального объекта. На площадке детского садапроведено 10 проверок, а на площадке школы", – добавил он.
https://ria.ru/20240816/efimov-1966560699.html
https://ria.ru/20240816/efimov-1966536448.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960083866_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_bee5e4029b384ff2d51b939927608753.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 18 августа - РИА Новости. На территории жилого квартала "Зеленый парк" в Зеленограде инвестор ведет строительство детского сада и школы, их планируют передать в столичную систему образования, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он обратил внимание, что для развития социальной инфраструктуры Москвы используются средства столичной Адресной инвестиционной программы (АИП) и частные инвестиции. "Так, в Зеленограде девелопер возводит два образовательных объекта. Трехэтажный детский сад на 250 мест с бассейном площадью 5,2 тысячи квадратных метров сейчас готов уже на 70%. Строительство четырехэтажной школы для 550 учеников площадью 16,6 тысячи квадратных метров выполнено на 40%", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По его словам, строительство соцобъектов предполагается завершить в 2025 году, после чего их передадут в городскую систему образования.
В пресс-релизе отмечается, что инвестор ПИК
строит объекты образования в ЗелАО в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ).
Благодаря реализации проекта трудоустроиться недалеко от дома смогут около 145 человек. Компания построит в районе Крюково детский сад и школу благодаря программе МПТ за счет собственных средств и в обмен на льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земли под строительство жилья.
В свою очередь, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов
обратил внимание, что здания детского сада и школы будут выполнены в светлых тонах и органично впишутся в облик всего квартала, при их возведении и оформлении интерьеров используются безопасные материалы, природные цвета и фактуры.
Председатель Мосгосстройнадзора
Антон Слободчиков подчеркнул, что объекты образования с 2023 года возводят на территории бывшей промышленной зоны Центра информатики и электроники (ЦИЭ) в районе Крюково. "Комитет контролирует качество работ и применяемых материалов на всех этапах возведениясоциального объекта. На площадке детского садапроведено 10 проверок, а на площадке школы", – добавил он.