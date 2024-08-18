https://ria.ru/20240818/dtp-1966935370.html

В массовом ДТП на МКАД пострадали сотрудники ЦОДД

В массовом ДТП на МКАД пострадали сотрудники ЦОДД - РИА Новости, 18.08.2024

В массовом ДТП на МКАД пострадали сотрудники ЦОДД

Сотрудникам ЦОДД, которые пострадали в результате массового ДТП на Московской кольцевой автомобильной дороге, оказывают медицинскую помощь, сообщили РИА Новости РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T20:25

2024-08-18T20:25

2024-08-18T20:25

происшествия

авто

центр организации дорожного движения (цодд)

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сотрудникам ЦОДД, которые пострадали в результате массового ДТП на Московской кольцевой автомобильной дороге, оказывают медицинскую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного движения. Ранее столичный департамент транспорта сообщал, что на внутренней стороне 45 километра МКАД столкнулись несколько автомобилей. Грузовик на полной скорости въехал в колонну машин, стоящую перед съездом. В результате ДТП пострадало как минимум пять автомобилей. "Сегодня на внутренней стороне 45 километре МКАД столкнулись несколько автомобилей. Водитель грузовика допустил наезд на автомобиль ЦОДД. Сотрудникам оказывается медицинская помощь", - рассказали в ЦОДД. В ведомстве отметили, что обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

https://ria.ru/20240812/dtp-1965797068.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, центр организации дорожного движения (цодд)