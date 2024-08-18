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В массовом ДТП на МКАД пострадали сотрудники ЦОДД - РИА Новости, 18.08.2024
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20:25 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/dtp-1966935370.html
В массовом ДТП на МКАД пострадали сотрудники ЦОДД
В массовом ДТП на МКАД пострадали сотрудники ЦОДД - РИА Новости, 18.08.2024
В массовом ДТП на МКАД пострадали сотрудники ЦОДД
Сотрудникам ЦОДД, которые пострадали в результате массового ДТП на Московской кольцевой автомобильной дороге, оказывают медицинскую помощь, сообщили РИА Новости РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T20:25
2024-08-18T20:25
происшествия
авто
центр организации дорожного движения (цодд)
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сотрудникам ЦОДД, которые пострадали в результате массового ДТП на Московской кольцевой автомобильной дороге, оказывают медицинскую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного движения. Ранее столичный департамент транспорта сообщал, что на внутренней стороне 45 километра МКАД столкнулись несколько автомобилей. Грузовик на полной скорости въехал в колонну машин, стоящую перед съездом. В результате ДТП пострадало как минимум пять автомобилей. "Сегодня на внутренней стороне 45 километре МКАД столкнулись несколько автомобилей. Водитель грузовика допустил наезд на автомобиль ЦОДД. Сотрудникам оказывается медицинская помощь", - рассказали в ЦОДД. В ведомстве отметили, что обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20240812/dtp-1965797068.html
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происшествия, авто, центр организации дорожного движения (цодд)
Происшествия, Авто, Центр организации дорожного движения (ЦОДД)
В массовом ДТП на МКАД пострадали сотрудники ЦОДД

Сотрудникам ЦОДД, пострадавшим в массовом ДТП на МКАД, оказывают медпомощь

© Дептранс. Оперативно/TelegramМесто ДТП с участием нескольких автомобилей на 45-м километре МКАД
Место ДТП с участием нескольких автомобилей на 45-м километре МКАД - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Дептранс. Оперативно/Telegram
Место ДТП с участием нескольких автомобилей на 45-м километре МКАД
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сотрудникам ЦОДД, которые пострадали в результате массового ДТП на Московской кольцевой автомобильной дороге, оказывают медицинскую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного движения.
Ранее столичный департамент транспорта сообщал, что на внутренней стороне 45 километра МКАД столкнулись несколько автомобилей. Грузовик на полной скорости въехал в колонну машин, стоящую перед съездом. В результате ДТП пострадало как минимум пять автомобилей.
«
"Сегодня на внутренней стороне 45 километре МКАД столкнулись несколько автомобилей. Водитель грузовика допустил наезд на автомобиль ЦОДД. Сотрудникам оказывается медицинская помощь", - рассказали в ЦОДД.
В ведомстве отметили, что обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
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ПроисшествияАвтоЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)
 
 
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