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В Барнауле в ДТП один человек погиб и десять пострадали - РИА Новости, 18.08.2024
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18:20 18.08.2024 (обновлено: 18:24 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/dtp-1966920266.html
В Барнауле в ДТП один человек погиб и десять пострадали
В Барнауле в ДТП один человек погиб и десять пострадали - РИА Новости, 18.08.2024
В Барнауле в ДТП один человек погиб и десять пострадали
Один человек погиб и десять пострадали в ДТП в Барнауле, сообщили в Госавтоинспекции по Алтайскому краю. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T18:20
2024-08-18T18:24
происшествия
авто
алтайский край
барнаул
toyota corolla
hyundai creta
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БАРНАУЛ, 18 авг – РИА Новости. Один человек погиб и десять пострадали в ДТП в Барнауле, сообщили в Госавтоинспекции по Алтайскому краю. По данным ведомства, 21-летний водитель автомобиля Toyota Progres при выезде с прилегающей территории дома 50А на Павловском тракте не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris. "В результате ДТП 20-летняя пассажирка автомобиля Hyundai Solaris скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, а водитель и три пассажира получили травмы различной степени тяжести. Водитель и пять пассажиров автомобиля Toyota Progres также получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении Госавтоинспекции в соцсети "Вконтакте". Сотрудниками полиции проводится проверка, прокуратура Алтайского края контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20240209/dtp-1926336767.html
алтайский край
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происшествия, авто, алтайский край, барнаул, toyota corolla, hyundai creta
Происшествия, Авто, Алтайский край, Барнаул, Toyota Corolla, Hyundai Creta
В Барнауле в ДТП один человек погиб и десять пострадали

В Барнауле столкнулись 2 легковых автомобиля, один человек погиб, 10 пострадали

© Фото : Госавтоинспекция Алтайского края/ВКонтактеМесто ДТП в Барнауле
Место ДТП в Барнауле - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Фото : Госавтоинспекция Алтайского края/ВКонтакте
Место ДТП в Барнауле
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 18 авг – РИА Новости. Один человек погиб и десять пострадали в ДТП в Барнауле, сообщили в Госавтоинспекции по Алтайскому краю.
По данным ведомства, 21-летний водитель автомобиля Toyota Progres при выезде с прилегающей территории дома 50А на Павловском тракте не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris.
«
"В результате ДТП 20-летняя пассажирка автомобиля Hyundai Solaris скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, а водитель и три пассажира получили травмы различной степени тяжести. Водитель и пять пассажиров автомобиля Toyota Progres также получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении Госавтоинспекции в соцсети "Вконтакте".
Сотрудниками полиции проводится проверка, прокуратура Алтайского края контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
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