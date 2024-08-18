https://ria.ru/20240818/dtp-1966920266.html

В Барнауле в ДТП один человек погиб и десять пострадали

В Барнауле в ДТП один человек погиб и десять пострадали - РИА Новости, 18.08.2024

В Барнауле в ДТП один человек погиб и десять пострадали

Один человек погиб и десять пострадали в ДТП в Барнауле, сообщили в Госавтоинспекции по Алтайскому краю. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T18:20

2024-08-18T18:20

2024-08-18T18:24

происшествия

авто

алтайский край

барнаул

toyota corolla

hyundai creta

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БАРНАУЛ, 18 авг – РИА Новости. Один человек погиб и десять пострадали в ДТП в Барнауле, сообщили в Госавтоинспекции по Алтайскому краю. По данным ведомства, 21-летний водитель автомобиля Toyota Progres при выезде с прилегающей территории дома 50А на Павловском тракте не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris. "В результате ДТП 20-летняя пассажирка автомобиля Hyundai Solaris скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, а водитель и три пассажира получили травмы различной степени тяжести. Водитель и пять пассажиров автомобиля Toyota Progres также получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении Госавтоинспекции в соцсети "Вконтакте". Сотрудниками полиции проводится проверка, прокуратура Алтайского края контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20240209/dtp-1926336767.html

алтайский край

барнаул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, алтайский край, барнаул, toyota corolla, hyundai creta