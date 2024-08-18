https://ria.ru/20240818/dtp-1966920266.html
В Барнауле в ДТП один человек погиб и десять пострадали
В Барнауле в ДТП один человек погиб и десять пострадали - РИА Новости, 18.08.2024
В Барнауле в ДТП один человек погиб и десять пострадали
Один человек погиб и десять пострадали в ДТП в Барнауле, сообщили в Госавтоинспекции по Алтайскому краю. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T18:20
2024-08-18T18:20
2024-08-18T18:24
происшествия
авто
алтайский край
барнаул
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БАРНАУЛ, 18 авг – РИА Новости. Один человек погиб и десять пострадали в ДТП в Барнауле, сообщили в Госавтоинспекции по Алтайскому краю. По данным ведомства, 21-летний водитель автомобиля Toyota Progres при выезде с прилегающей территории дома 50А на Павловском тракте не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris. "В результате ДТП 20-летняя пассажирка автомобиля Hyundai Solaris скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, а водитель и три пассажира получили травмы различной степени тяжести. Водитель и пять пассажиров автомобиля Toyota Progres также получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении Госавтоинспекции в соцсети "Вконтакте". Сотрудниками полиции проводится проверка, прокуратура Алтайского края контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20240209/dtp-1926336767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, алтайский край, барнаул, toyota corolla, hyundai creta
Происшествия, Авто, Алтайский край, Барнаул, Toyota Corolla, Hyundai Creta
В Барнауле в ДТП один человек погиб и десять пострадали
В Барнауле столкнулись 2 легковых автомобиля, один человек погиб, 10 пострадали