https://ria.ru/20240818/dtp-1966890281.html

В ДТП в Хабаровском крае погибли трое взрослых и ребенок

В ДТП в Хабаровском крае погибли трое взрослых и ребенок - РИА Новости, 18.08.2024

В ДТП в Хабаровском крае погибли трое взрослых и ребенок

Трое взрослых и ребенок погибли в лобовом ДТП на трассе в Нанайском районе Хабаровского края в воскресенье, сообщает госавтоинспекция региона. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T14:26

2024-08-18T14:26

2024-08-18T14:30

происшествия

авто

хабаровский край

россия

нанайский район

следственный комитет россии (ск рф)

toyota corolla

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ХАБАРОВСК, 18 авг - РИА Новости. Трое взрослых и ребенок погибли в лобовом ДТП на трассе в Нанайском районе Хабаровского края в воскресенье, сообщает госавтоинспекция региона. Авария случилась днем на автодороге А-376 Хабаровск-Лидога-Ванино в районе озера Гасси на 146 километре трассы. "Водитель автомобиля Dodge с прицепом, мужчина 1985 года рождения, двигаясь со стороны Хабаровска в сторону поселка Ванино, выехал на полосу встречного движения где допустил столкновение с встречной Toyota Allion, с последующим возгоранием... Во встречной Toyota погибли: водитель, мужчина 1990 года рождения и его попутчики - подросток 11 лет, девушка 20 лет... В автомобиле Dodge получили травмы мальчики возраста 7 лет и 1 месяц, а также погибла их мать 1991 года рождения", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате столкновения автомобили отбросило на дорожное ограждение. Два несовершеннолетних пассажира второго авто, в котором погибла женщина, доставлены с травмами в больницу. Хабаровским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (часть 5 ст. 264 УК РФ ). Прокуратура района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. Также прокуратура контролирует ход и результаты проверки, проводимой следственным органом.

https://ria.ru/20240818/dtp-1966845347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, хабаровский край, россия, нанайский район, следственный комитет россии (ск рф), toyota corolla