В ДТП в Хабаровском крае погибли трое взрослых и ребенок
При лобовом столкновении машин в Хабаровском крае погибли 3 взрослых и ребенок
© Фото : Госавтоинспекция Хабаровского края/TelegramМесто ДТП на трассе в Нанайском районе Хабаровского края
Место ДТП на трассе в Нанайском районе Хабаровского края
ХАБАРОВСК, 18 авг - РИА Новости. Трое взрослых и ребенок погибли в лобовом ДТП на трассе в Нанайском районе Хабаровского края в воскресенье, сообщает госавтоинспекция региона.
Авария случилась днем на автодороге А-376 Хабаровск-Лидога-Ванино в районе озера Гасси на 146 километре трассы.
"Водитель автомобиля Dodge с прицепом, мужчина 1985 года рождения, двигаясь со стороны Хабаровска в сторону поселка Ванино, выехал на полосу встречного движения где допустил столкновение с встречной Toyota Allion, с последующим возгоранием... Во встречной Toyota погибли: водитель, мужчина 1990 года рождения и его попутчики - подросток 11 лет, девушка 20 лет... В автомобиле Dodge получили травмы мальчики возраста 7 лет и 1 месяц, а также погибла их мать 1991 года рождения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате столкновения автомобили отбросило на дорожное ограждение. Два несовершеннолетних пассажира второго авто, в котором погибла женщина, доставлены с травмами в больницу.
Хабаровским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (часть 5 ст. 264 УК РФ ).
Прокуратура района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. Также прокуратура контролирует ход и результаты проверки, проводимой следственным органом.
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