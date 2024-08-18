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В ДТП в Хабаровском крае погибли трое взрослых и ребенок - РИА Новости, 18.08.2024
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14:26 18.08.2024 (обновлено: 14:30 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/dtp-1966890281.html
В ДТП в Хабаровском крае погибли трое взрослых и ребенок
В ДТП в Хабаровском крае погибли трое взрослых и ребенок - РИА Новости, 18.08.2024
В ДТП в Хабаровском крае погибли трое взрослых и ребенок
Трое взрослых и ребенок погибли в лобовом ДТП на трассе в Нанайском районе Хабаровского края в воскресенье, сообщает госавтоинспекция региона. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T14:26
2024-08-18T14:30
происшествия
авто
хабаровский край
россия
нанайский район
следственный комитет россии (ск рф)
toyota corolla
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ХАБАРОВСК, 18 авг - РИА Новости. Трое взрослых и ребенок погибли в лобовом ДТП на трассе в Нанайском районе Хабаровского края в воскресенье, сообщает госавтоинспекция региона. Авария случилась днем на автодороге А-376 Хабаровск-Лидога-Ванино в районе озера Гасси на 146 километре трассы. "Водитель автомобиля Dodge с прицепом, мужчина 1985 года рождения, двигаясь со стороны Хабаровска в сторону поселка Ванино, выехал на полосу встречного движения где допустил столкновение с встречной Toyota Allion, с последующим возгоранием... Во встречной Toyota погибли: водитель, мужчина 1990 года рождения и его попутчики - подросток 11 лет, девушка 20 лет... В автомобиле Dodge получили травмы мальчики возраста 7 лет и 1 месяц, а также погибла их мать 1991 года рождения", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате столкновения автомобили отбросило на дорожное ограждение. Два несовершеннолетних пассажира второго авто, в котором погибла женщина, доставлены с травмами в больницу. Хабаровским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (часть 5 ст. 264 УК РФ ). Прокуратура района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. Также прокуратура контролирует ход и результаты проверки, проводимой следственным органом.
https://ria.ru/20240818/dtp-1966845347.html
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происшествия, авто, хабаровский край, россия, нанайский район, следственный комитет россии (ск рф), toyota corolla
Происшествия, Авто, Хабаровский край, Россия, Нанайский район, Следственный комитет России (СК РФ), Toyota Corolla
В ДТП в Хабаровском крае погибли трое взрослых и ребенок

При лобовом столкновении машин в Хабаровском крае погибли 3 взрослых и ребенок

© Фото : Госавтоинспекция Хабаровского края/TelegramМесто ДТП на трассе в Нанайском районе Хабаровского края
Место ДТП на трассе в Нанайском районе Хабаровского края - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Фото : Госавтоинспекция Хабаровского края/Telegram
Место ДТП на трассе в Нанайском районе Хабаровского края
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ХАБАРОВСК, 18 авг - РИА Новости. Трое взрослых и ребенок погибли в лобовом ДТП на трассе в Нанайском районе Хабаровского края в воскресенье, сообщает госавтоинспекция региона.
Авария случилась днем на автодороге А-376 Хабаровск-Лидога-Ванино в районе озера Гасси на 146 километре трассы.
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"Водитель автомобиля Dodge с прицепом, мужчина 1985 года рождения, двигаясь со стороны Хабаровска в сторону поселка Ванино, выехал на полосу встречного движения где допустил столкновение с встречной Toyota Allion, с последующим возгоранием... Во встречной Toyota погибли: водитель, мужчина 1990 года рождения и его попутчики - подросток 11 лет, девушка 20 лет... В автомобиле Dodge получили травмы мальчики возраста 7 лет и 1 месяц, а также погибла их мать 1991 года рождения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате столкновения автомобили отбросило на дорожное ограждение. Два несовершеннолетних пассажира второго авто, в котором погибла женщина, доставлены с травмами в больницу.
Хабаровским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (часть 5 ст. 264 УК РФ ).
Прокуратура района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. Также прокуратура контролирует ход и результаты проверки, проводимой следственным органом.
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ПроисшествияАвтоХабаровский крайРоссияНанайский районСледственный комитет России (СК РФ)Toyota Corolla
 
 
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