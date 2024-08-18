https://ria.ru/20240818/dtp-1966845347.html

В массовом ДТП с мусоровозом на Кубани погибли три человека

В массовом ДТП с мусоровозом на Кубани погибли три человека - РИА Новости, 18.08.2024

В массовом ДТП с мусоровозом на Кубани погибли три человека

Три человека погибли, ещё трое пострадали в массовом ДТП с мусоровозом в Туапсинском районе Кубани, сообщили в воскресенье в краевом ГУМВД РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T07:51

2024-08-18T07:51

2024-08-18T13:25

туапсинский район

камаз (завод)

происшествия

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КРАСНОДАР, 18 авг – РИА Новости. Три человека погибли, ещё трое пострадали в массовом ДТП с мусоровозом в Туапсинском районе Кубани, сообщили в воскресенье в краевом ГУМВД Уточняется, что авария произошла в субботу в 23:15 на автодороге "Джубга-Сочи-граница с республикой Абхазия" в Туапсинском районе. Водитель Land Rover при объезде остановившихся автомобилей выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с мусоровозом КАМАЗ, который от удара тоже выехал на "встречку" и столкнулся с пятью машинами и пешеходами на дороге. "Три человека скончались на месте ДТП, ещё три человека доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240817/priangare-1966733489.html

туапсинский район

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туапсинский район, камаз (завод), происшествия