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В массовом ДТП с мусоровозом на Кубани погибли три человека - РИА Новости, 18.08.2024
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07:51 18.08.2024 (обновлено: 13:25 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/dtp-1966845347.html
В массовом ДТП с мусоровозом на Кубани погибли три человека
В массовом ДТП с мусоровозом на Кубани погибли три человека - РИА Новости, 18.08.2024
В массовом ДТП с мусоровозом на Кубани погибли три человека
Три человека погибли, ещё трое пострадали в массовом ДТП с мусоровозом в Туапсинском районе Кубани, сообщили в воскресенье в краевом ГУМВД РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T07:51
2024-08-18T13:25
туапсинский район
камаз (завод)
происшествия
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КРАСНОДАР, 18 авг – РИА Новости. Три человека погибли, ещё трое пострадали в массовом ДТП с мусоровозом в Туапсинском районе Кубани, сообщили в воскресенье в краевом ГУМВД Уточняется, что авария произошла в субботу в 23:15 на автодороге "Джубга-Сочи-граница с республикой Абхазия" в Туапсинском районе. Водитель Land Rover при объезде остановившихся автомобилей выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с мусоровозом КАМАЗ, который от удара тоже выехал на "встречку" и столкнулся с пятью машинами и пешеходами на дороге. "Три человека скончались на месте ДТП, ещё три человека доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240817/priangare-1966733489.html
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туапсинский район, камаз (завод), происшествия
Туапсинский район, КамАЗ (завод), Происшествия
В массовом ДТП с мусоровозом на Кубани погибли три человека

В массовом ДТП с мусоровозом на Кубани погибли три человека, еще трое ранены

© Фото : 23 МВД/TelegramМесто массового ДТП с участием мусоровоза в Туапсинском районе Кубани. 18 августа 2024
Место массового ДТП с участием мусоровоза в Туапсинском районе Кубани. 18 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Фото : 23 МВД/Telegram
Место массового ДТП с участием мусоровоза в Туапсинском районе Кубани. 18 августа 2024
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КРАСНОДАР, 18 авг – РИА Новости. Три человека погибли, ещё трое пострадали в массовом ДТП с мусоровозом в Туапсинском районе Кубани, сообщили в воскресенье в краевом ГУМВД
Уточняется, что авария произошла в субботу в 23:15 на автодороге "Джубга-Сочи-граница с республикой Абхазия" в Туапсинском районе. Водитель Land Rover при объезде остановившихся автомобилей выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с мусоровозом КАМАЗ, который от удара тоже выехал на "встречку" и столкнулся с пятью машинами и пешеходами на дороге.
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"Три человека скончались на месте ДТП, ещё три человека доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
 
Туапсинский районКамАЗ (завод)Происшествия
 
 
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