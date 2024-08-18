https://ria.ru/20240818/dnepropetrovsk-1966829114.html

В Днепропетровске подожгли автомобиль военного, сообщили СМИ

В Днепропетровске подожгли автомобиль военного, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.08.2024

В Днепропетровске подожгли автомобиль военного, сообщили СМИ

Неизвестные в Днепропетровске подожгли автомобиль военного, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T00:28

2024-08-18T00:28

2024-08-18T00:28

в мире

днепропетровск

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Неизвестные в Днепропетровске подожгли автомобиль военного, сообщает украинское издание "Страна". "В Днепропетровске подожгли очередную машину военного", - говорится в Telegram-канала издания. Подробностей инцидента издание не приводит. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

https://ria.ru/20240611/ukraina-1952224820.html

днепропетровск

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2024

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в мире, днепропетровск, вооруженные силы украины