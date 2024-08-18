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В Днепропетровске подожгли автомобиль военного, сообщили СМИ
В Днепропетровске подожгли автомобиль военного, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.08.2024
В Днепропетровске подожгли автомобиль военного, сообщили СМИ
Неизвестные в Днепропетровске подожгли автомобиль военного, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T00:28
2024-08-18T00:28
2024-08-18T00:28
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Неизвестные в Днепропетровске подожгли автомобиль военного, сообщает украинское издание "Страна". "В Днепропетровске подожгли очередную машину военного", - говорится в Telegram-канала издания. Подробностей инцидента издание не приводит. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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в мире, днепропетровск, вооруженные силы украины
В мире, Днепропетровск, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровске подожгли автомобиль военного, сообщили СМИ
"Страна.ua": в Днепропетровске неизвестные подожгли автомобиль военного
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Неизвестные в Днепропетровске подожгли автомобиль военного, сообщает украинское издание "Страна".
"В Днепропетровске подожгли очередную машину военного", - говорится в Telegram-канала издания.
Подробностей инцидента издание не приводит.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.