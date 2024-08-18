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В лагере под Тулой трое детей пострадали во время химического опыта

В лагере под Тулой трое детей пострадали во время химического опыта - РИА Новости, 19.08.2024

В лагере под Тулой трое детей пострадали во время химического опыта

Трое детей пострадали при химическом эксперименте в детском лагере Ленинского района Тульской области, сообщили пресс-службы прокуратуры и СУ СК по региону в... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-18T20:51

2024-08-18T20:51

2024-08-19T01:36

происшествия

ленинский район

тульская область

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ТУЛА, 18 авг — РИА Новости. Трое детей пострадали при химическом эксперименте в детском лагере Ленинского района Тульской области, сообщили пресс-службы прокуратуры и СУ СК по региону в своих Telegram-каналах. Как уточнили в Следственном комитете, информация о происшествии появилась в одном из Telegram-каналов. Во время эксперимента, который проводился в ходе лекции по взаимодействию химических элементов, произошло их воспламенение.В пресс-службе региональной прокуратуры уточнили, что сотрудники ведомства проверят соблюдение здоровых и безопасных условий пребывания детей в летнем оздоровительном лагере в деревне Колодезное Ленинского района. СУ СК по региону организовал процессуальную проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

https://ria.ru/20240701/norovirus-1956706151.html

ленинский район

тульская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Трое детей пострадали во время химического эксперимента в лагере в Тульской области Трое детей пострадали во время химического эксперимента в оздоровительном лагере в Тульской области. По данным СК, инцидент произошел "в рамках лекции по взаимодействию химических элементов". 2024-08-18T20:51 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ленинский район, тульская область