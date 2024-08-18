https://ria.ru/20240818/deti-1966938374.html
В лагере под Тулой трое детей пострадали во время химического опыта
В лагере под Тулой трое детей пострадали во время химического опыта - РИА Новости, 19.08.2024
В лагере под Тулой трое детей пострадали во время химического опыта
Трое детей пострадали при химическом эксперименте в детском лагере Ленинского района Тульской области, сообщили пресс-службы прокуратуры и СУ СК по региону в... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-18T20:51
2024-08-18T20:51
2024-08-19T01:36
происшествия
ленинский район
тульская область
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ТУЛА, 18 авг — РИА Новости. Трое детей пострадали при химическом эксперименте в детском лагере Ленинского района Тульской области, сообщили пресс-службы прокуратуры и СУ СК по региону в своих Telegram-каналах. Как уточнили в Следственном комитете, информация о происшествии появилась в одном из Telegram-каналов. Во время эксперимента, который проводился в ходе лекции по взаимодействию химических элементов, произошло их воспламенение.В пресс-службе региональной прокуратуры уточнили, что сотрудники ведомства проверят соблюдение здоровых и безопасных условий пребывания детей в летнем оздоровительном лагере в деревне Колодезное Ленинского района. СУ СК по региону организовал процессуальную проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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ленинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966940955_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9025fd4ce70cf5fd993deed3c6167663.jpg
Трое детей пострадали во время химического эксперимента в лагере в Тульской области
Трое детей пострадали во время химического эксперимента в оздоровительном лагере в Тульской области.
По данным СК, инцидент произошел "в рамках лекции по взаимодействию химических элементов".
2024-08-18T20:51
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PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинский район, тульская область
Происшествия, Ленинский район, Тульская область
В лагере под Тулой трое детей пострадали во время химического опыта
Три ребенка пострадали во время эксперимента в детском лагере под Тулой
ТУЛА, 18 авг — РИА Новости.
Трое детей пострадали при химическом эксперименте в детском лагере Ленинского района Тульской области, сообщили пресс-службы прокуратуры
и СУ СК
по региону в своих Telegram-каналах.
Как уточнили в Следственном комитете, информация о происшествии появилась в одном из Telegram-каналов. Во время эксперимента, который проводился в ходе лекции по взаимодействию химических элементов, произошло их воспламенение.
В пресс-службе региональной прокуратуры уточнили, что сотрудники ведомства проверят соблюдение здоровых и безопасных условий пребывания детей в летнем оздоровительном лагере в деревне Колодезное Ленинского района.
СУ СК по региону организовал процессуальную проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются.