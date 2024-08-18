Рейтинг@Mail.ru
В лагере под Тулой трое детей пострадали во время химического опыта - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:51 18.08.2024 (обновлено: 01:36 19.08.2024)
https://ria.ru/20240818/deti-1966938374.html
В лагере под Тулой трое детей пострадали во время химического опыта
В лагере под Тулой трое детей пострадали во время химического опыта - РИА Новости, 19.08.2024
В лагере под Тулой трое детей пострадали во время химического опыта
Трое детей пострадали при химическом эксперименте в детском лагере Ленинского района Тульской области, сообщили пресс-службы прокуратуры и СУ СК по региону в... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-18T20:51
2024-08-19T01:36
происшествия
ленинский район
тульская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966940955_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eb48e90058503170d1085ccf9645758c.jpg
ТУЛА, 18 авг — РИА Новости. Трое детей пострадали при химическом эксперименте в детском лагере Ленинского района Тульской области, сообщили пресс-службы прокуратуры и СУ СК по региону в своих Telegram-каналах. Как уточнили в Следственном комитете, информация о происшествии появилась в одном из Telegram-каналов. Во время эксперимента, который проводился в ходе лекции по взаимодействию химических элементов, произошло их воспламенение.В пресс-службе региональной прокуратуры уточнили, что сотрудники ведомства проверят соблюдение здоровых и безопасных условий пребывания детей в летнем оздоровительном лагере в деревне Колодезное Ленинского района. СУ СК по региону организовал процессуальную проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
https://ria.ru/20240701/norovirus-1956706151.html
ленинский район
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Трое детей пострадали во время химического эксперимента в лагере в Тульской области
Трое детей пострадали во время химического эксперимента в оздоровительном лагере в Тульской области. По данным СК, инцидент произошел "в рамках лекции по взаимодействию химических элементов".
2024-08-18T20:51
true
PT0M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966940955_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9025fd4ce70cf5fd993deed3c6167663.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинский район, тульская область
Происшествия, Ленинский район, Тульская область
В лагере под Тулой трое детей пострадали во время химического опыта

Три ребенка пострадали во время эксперимента в детском лагере под Тулой

Читать ria.ru в
ТУЛА, 18 авг — РИА Новости. Трое детей пострадали при химическом эксперименте в детском лагере Ленинского района Тульской области, сообщили пресс-службы прокуратуры и СУ СК по региону в своих Telegram-каналах.
Как уточнили в Следственном комитете, информация о происшествии появилась в одном из Telegram-каналов. Во время эксперимента, который проводился в ходе лекции по взаимодействию химических элементов, произошло их воспламенение.
В пресс-службе региональной прокуратуры уточнили, что сотрудники ведомства проверят соблюдение здоровых и безопасных условий пребывания детей в летнем оздоровительном лагере в деревне Колодезное Ленинского района.
СУ СК по региону организовал процессуальную проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
В детском лагере в Башкирии обнаружили норовирус
1 июля, 17:47
 
ПроисшествияЛенинский районТульская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала