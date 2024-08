https://ria.ru/20240818/delon-1966860372.html

Биография Алена Делона

Биография Алена Делона - РИА Новости, 18.08.2024

Биография Алена Делона

Французский актер театра и кино, режиссер и продюсер Ален Делон, полное имя Ален Фабьен Морис Марсель Делон (Alain Fabien Maurice Marcel Delon), родился 8...

Французский актер театра и кино, режиссер и продюсер Ален Делон, полное имя Ален Фабьен Морис Марсель Делон (Alain Fabien Maurice Marcel Delon), родился 8 ноября 1935 года в пригороде Парижа Со. Его отец был корсиканцем по происхождению, а мать имела немецкие корни. Отец владел небольшим кинозалом "Регина" в Бург-ла-Рейн, мать работала в аптеке. Когда мальчику было четыре года, родители развелись. Делона, не отличавшегося примерным поведением, часто исключали из школы. В начале 1950-х годов он поступил на службу в армию, служил на флоте в Индокитае. Был трижды разжалован за проступки и вновь повышен в звании. В 1956 году Делон вернулся в Париж. Учился на актерских курсах, играл в театре. Благодаря природной общительности Алену Делону удалось познакомиться со звездами кино — Жаном Клодом Бриали и Бриджит Обер. Вскоре он получил предложение из Голливуда, но предпочел роль во французском фильме "Когда вмешивается женщина"(1957, Quand la femme s'en mele), ставшей его кинодебютом. Главная роль в фильме "Кристина" (Christine, 1958) обратила внимание на начинающего актера режиссера Рене Клемана, у которого Делон сыграл одну из лучших своих ролей в фильме "На ярком солнце" (Purple Noon, 1959). Творческим взлетом стала для актера роль Рокко в фильме Лукино Висконти "Рокко и его братья" (Rocco e i suoi fratelli, 1960). Ален Делон снимался как в облегченных, авантюрных фильмах, так и в кинолентах, принадлежащих высокому искусству. В числе первых – "Мелодия из подвала" (Melodie En Sous-Sol, 1963), "Борсалино" (Borsalino, 1970), "Черный тюльпан" (La Tulipe Noir, 1964) и "Зорро" (Zorro, 1974), психологический триллер "Самурай" (Le Samourai, 1967). К работам второго типа можно отнести такие ленты, как "Лекарь" (Le Toubib, 1979), "Убийство Троцкого" (The Assassination Of Trotsky, 1972) и "Месье Кляйн" (Mr. Klein, 1976), роль в котором была отмечена номинацией премии "Сезар". В 1980 году Ален Делон снялся в фильме Александра Алова и Владимира Наумова "Тегеран-43". За роль в фильме "Наша история" (Notre Histoire, 1984) режиссера Бертрана Блие он был удостоен премии "Сезар". В 1990-х годах он сыграл в фильмах "Танцевальная машина" (Dancing Machine, 1990) Жиля Беа, "Новая волна" (Nouvelle Vague, 1990) Жана-Люка Годара, "Возвращение Казановы" (La Retour De Casanova, 1992) Эдуара Ньермана, "Плюшевый мишка" (Teddy Bear) Жака Дере, "Один шанс на двоих" (Half a Chance, 1998) Патриса Леконта. В 1999 году Ален Делон стал гражданином Швейцарии, не потеряв при этом французское гражданство. В 2000-х годах Ален Делон снялся в комедии Бертрана Блие "Актеры" (2000), сериалах "Комиссар Монтале: Смертельные игры" (Fabio Montale, 2001) и "Франк Рива" (Frank Riva, 2003-2004), комедии "Ключи от машины" (2003), фэнтези "Астерикс на Олимпийских играх" (Asterix at the Olympic Games, 2008). В 2003 году он сыграл главную роль в телефильме "Лев" (Lion) по роману Жозефа Кеселя, где вместе с актером снималась его дочь Анушка. Одна из работ Алена Делона последних лет - киноальманах "С Новым годом, мамы!" (2012), где он сыграл эпизодическую роль в одной из новелл. В 1964 году он создал продюсерскую компанию Delbeau Productions. В конце 1960-х годов Делон открыл компанию Adel Film, которая впоследствии стала производить полнометражные фильмы. В 1981 году Делон дебютировал в качестве режиссера с криминальным боевиком "За шкуру полицейского" (For a Cop's Hide). В 1982 году вышла его картина "Шок" (Choc,), в 1983 году – триллер "Неукротимый" (Battant). Во всех своих фильмах актер играл главную роль и был соавтором сценария. Он также написал сценарии к картинам "Как бумеранг" (Like a Boomerang, 1976), "Слово полицейского" (Parole de flic, 1985), "Танцевальная машина" (Dancing Machine, 1990), "Преступление" (Crime, 1993) и другим. Ален Делон продюсировал свыше 20 кинолент, среди них "Борсалино", "Месье Кляйн", "Неукротимый", "Возвращение Казановы", сериал "Франк Рива". На театральной сцене Делон дебютировал в 1961 году в парижской постановке Лукино Висконти "Как жаль, что она шлюха", но пьеса была холодно принята критиками. В 1968 году он сыграл в постановке Раймона Руло "Выколотые глаза". В 1996 году Делон вернулся на театральную сцену в пьесе "Загадочные вариации", написанной для его бенефиса французским драматургом Эриком-Эмманюэлем Шмиттом. С этой постановкой актер совершил мировое турне: от Лос-Анджелеса до Токио. Спектакль просуществовал до 1998 года. С 2004 года по 2005 год Делон играл главную роль в романтическом спектакле "Русские горки" на сцене театра "Мариньи" на Елисейских полях в Париже. С сентября 2006 по июль 2007 года в театре "Мариньи" он вдвоем с актрисой Мирей Дарк играл спектакль по произведению писателя Роберта Джеймса Уоллера "Мосты округа Мэдисон". 7 ноября 2008 года в парижском Театре Мадлен состоялась премьера спектакля "Любовные письма" по пьесе американского драматурга Альберта Гурнея, где Ален Делон выступил в двух ипостасях – театрального режиссера и исполнителя главной мужской роли. В январе 2011 года в музыкальном театре "Буфф-Паризьен" состоялась премьера спектакля по пьесе Эрика Асу "Обычный день", где актер выступил вместе с дочерью Анушкой. Ален Делон записал также несколько песен. Первую в своей карьере песню Laetitia он исполнил в 1967 году для фильма "Искатели приключений". В 1972 году записал французскую версию композиции Parole…Parole… в дуэте с певицей Далидой. В 1985 году записал дуэт с Филлис Нельсон I Don't Know для фильма "Слово полицейского". В 1987 году вышла пластинка Comme au cinema с одноименной песней в исполнении Алена Делона. Несколько лет спустя актер дуэтом с Ширли Бэсси исполнил композицию Thought I'd ring you. У Алена Делона был собственный бренд Alain Delon Diffusion SA, который производит духи AD, шампанское, одежду, часы, коньяк, очки. Ален Делон – лауреат премий "Давид Донателло" (1972), "Сезар" (1985), "Бемби" (1987), МКФ в Берлине (1995), "Золотая камера" (1998), МКФ в Маракеше (2003), МКФ в Локарно (2012). В 1964 году он был номинирован на премию "Золотой глобус" за фильм "Леопард". В 2005 году Ален Делон был удостоен звания офицера французского ордена Почетного легиона. Актер был женат на актрисе Натали Делон. Их сын Антони Делон, 1964 года рождения, также стал актером. C 1968 года по 1982 год гражданской женой Делона была актриса Мирей Дарк. От гражданского брака с голландской манекенщицей Розали ван Бремен у Алена Делона двое детей – дочь Анушка (1990 года рождения) и сын Ален-Фабьен (1994 года рождения). В 2002 году Ален и Розали расстались. В 2017 году Делон выступил с поддержкой кандидата в президенты Франции Фийона. В 2019 году Делон получил почетную "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале. Также в 2019 году в возрасте 83 лет записал новую песню. В 2019 году после инсульта Делон восстанавливался в швейцарской клинике. В 2024 году скончался в возрасте 88 лет в своем доме во французской коммуне Души в окружении детей и семьи.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

