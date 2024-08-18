https://ria.ru/20240818/bystrov-1966884917.html

Умер актер дубляжа Борис Быстров

Умер актер дубляжа Борис Быстров - РИА Новости, 18.08.2024

Умер актер дубляжа Борис Быстров

Актер дубляжа Борис Быстров ушел из жизни в возрасте 79 лет, сообщила РИА Новости его супруга, заслуженная артистка России Ирина Савина. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T13:53

2024-08-18T13:53

2024-08-18T15:34

происшествия

кино и сериалы

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Актер дубляжа Борис Быстров ушел из жизни в возрасте 79 лет, сообщила РИА Новости его супруга, заслуженная артистка России Ирина Савина.Ранее сообщение о его смерти появилось в Telegram-канале "Кинопоиск | Индустрия"."Подтверждение: Борис Евгеньевич (умер. — Прим. ред.)", — сказала она.В Театре имени Ермоловой, где Быстров служил с 1968 года, сообщили, что прощание с артистом пройдет в здании театра, дату и время сообщат дополнительно.Борис Евгеньевич Быстров — советский и российский актер кино и дубляжа, получивший в 2001 году звание народного артиста Российской Федерации.Быстров озвучивал персонажа Гомера Симпсона из сериала "Симпсоны", различных героев "Футурамы", Альфреда Пенниуорта из трилогии фильмов "Темный рыцарь" и многих других.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кино и сериалы