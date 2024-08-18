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Умер актер дубляжа Борис Быстров
Умер актер дубляжа Борис Быстров - РИА Новости, 18.08.2024
Умер актер дубляжа Борис Быстров
Актер дубляжа Борис Быстров ушел из жизни в возрасте 79 лет, сообщила РИА Новости его супруга, заслуженная артистка России Ирина Савина. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T13:53
2024-08-18T13:53
2024-08-18T15:34
происшествия
кино и сериалы
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Актер дубляжа Борис Быстров ушел из жизни в возрасте 79 лет, сообщила РИА Новости его супруга, заслуженная артистка России Ирина Савина.Ранее сообщение о его смерти появилось в Telegram-канале "Кинопоиск | Индустрия"."Подтверждение: Борис Евгеньевич (умер. — Прим. ред.)", — сказала она.В Театре имени Ермоловой, где Быстров служил с 1968 года, сообщили, что прощание с артистом пройдет в здании театра, дату и время сообщат дополнительно.Борис Евгеньевич Быстров — советский и российский актер кино и дубляжа, получивший в 2001 году звание народного артиста Российской Федерации.Быстров озвучивал персонажа Гомера Симпсона из сериала "Симпсоны", различных героев "Футурамы", Альфреда Пенниуорта из трилогии фильмов "Темный рыцарь" и многих других.
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происшествия, кино и сериалы
Происшествия, Кино и сериалы
Умер актер дубляжа Борис Быстров
Актер дубляжа Борис Быстров умер в возрасте 79 лет
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Актер дубляжа Борис Быстров ушел из жизни в возрасте 79 лет, сообщила РИА Новости его супруга, заслуженная артистка России Ирина Савина.
Ранее сообщение о его смерти появилось в Telegram-канале "Кинопоиск | Индустрия
".
«
"Подтверждение: Борис Евгеньевич (умер. — Прим. ред.)", — сказала она.
В Театре имени Ермоловой, где Быстров служил с 1968 года, сообщили, что прощание с артистом пройдет в здании театра, дату и время сообщат дополнительно.
Борис Евгеньевич Быстров — советский и российский актер кино и дубляжа, получивший в 2001 году звание народного артиста Российской Федерации.
Быстров озвучивал персонажа Гомера Симпсона из сериала "Симпсоны", различных героев "Футурамы", Альфреда Пенниуорта из трилогии фильмов "Темный рыцарь" и многих других.