https://ria.ru/20240818/bronetekhnika-1966906508.html

Киев бросил на Курскую область самую новую бронетехнику из поставок НАТО

Киев бросил на Курскую область самую новую бронетехнику из поставок НАТО - РИА Новости, 18.08.2024

Киев бросил на Курскую область самую новую бронетехнику из поставок НАТО

Киев задействовал в террористическом нападении на Курскую область броневики, поставленные ему странами НАТО непосредственно накануне вторжения, выяснило РИА... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T16:18

2024-08-18T16:18

2024-08-18T17:05

специальная военная операция на украине

курская область

россия

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владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

нато

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КУРСК, 18 авг — РИА Новости. Киев задействовал в террористическом нападении на Курскую область броневики, поставленные ему странами НАТО непосредственно накануне вторжения, выяснило РИА Новости по захваченным российскими военными документам. Бронеавтомобиль Roshel Senator (модель Ford F-559 Senator APC), использованный украинской 82-й отдельной десантно-штурмовой бригадой (ОДШБр) при атаке на Курскую область, поставили в республику незадолго до вторжения. Это следует из документов ВСУ, найденных российскими морскими пехотинцами 810-й бригады в одном из захваченных в Курской области броневиков из состава недавно уничтоженной ими колонны 82-й ОДШБр. Так, согласно талону о регистрации транспортного средства, бронеавтомобиль Roshel Senator поставили на учет 26 июля 2024 года. В "Техническом талоне транспортного средства ВСУ" указано, что этот броневик впервые прошел техосмотр 27 июля 2024 года, то есть за десять дней до вторжения украинских боевиков в Курскую область. Согласно данным путевого листа, бронемашина вышла на выполнение задачи в 17 часов 30 минут 7 августа 2024 года, при этом действительна выписанная украинским командованием бумага по 16 августа 2024 года. Из документов, захваченных российскими морпехами, следует, что Roshel Senator не только поставили на Украину в 2024-м, но и произвели в этом же году. На этой неделе моторизованная колонна, принадлежавшая 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ и вооруженная бронированной техникой стран — членов блока НАТО, была полностью уничтожена в Курской области бойцами 810-й бригады морской пехоты ВС России. В составе колонны, помимо канадских броневиков Roshel Senator, находились американские бронеавтомобили HMMWV, тяжелые бронемашины Cougar и БТР Stryker.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

https://ria.ru/20240818/vsu-1966884665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, украина, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, нато, ford motor, в мире