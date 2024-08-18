Киев бросил на Курскую область самую новую бронетехнику из поставок НАТО
Киев направил в Курскую область бронетехнику, поставленную НАТО накануне атаки
© РИА НовостиБронеавтомобиль, захваченный морскими пехотинцами 810-й бригады в Курской области
© РИА Новости
Бронеавтомобиль, захваченный морскими пехотинцами 810-й бригады в Курской области
КУРСК, 18 авг — РИА Новости. Киев задействовал в террористическом нападении на Курскую область броневики, поставленные ему странами НАТО непосредственно накануне вторжения, выяснило РИА Новости по захваченным российскими военными документам.
Бронеавтомобиль Roshel Senator (модель Ford F-559 Senator APC), использованный украинской 82-й отдельной десантно-штурмовой бригадой (ОДШБр) при атаке на Курскую область, поставили в республику незадолго до вторжения. Это следует из документов ВСУ, найденных российскими морскими пехотинцами 810-й бригады в одном из захваченных в Курской области броневиков из состава недавно уничтоженной ими колонны 82-й ОДШБр.
© РИА НовостиТехнический талон, найденный российскими морскими пехотинцами 810-й бригады в одном из захваченных в Курской области броневиков
Технический талон, найденный российскими морскими пехотинцами 810-й бригады в одном из захваченных в Курской области броневиков
© РИА Новости
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© РИА НовостиДорожный лист, найденный российскими морскими пехотинцами 810-й бригады в одном из захваченных в Курской области броневиков
Дорожный лист, найденный российскими морскими пехотинцами 810-й бригады в одном из захваченных в Курской области броневиков
© РИА Новости
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© РИА НовостиТалон о регистрации транспортного средства, найденный российскими морскими пехотинцами 810-й бригады в одном из захваченных в Курской области броневиков
Талон о регистрации транспортного средства, найденный российскими морскими пехотинцами 810-й бригады в одном из захваченных в Курской области броневиков
© РИА Новости
3 из 3
Технический талон, найденный российскими морскими пехотинцами 810-й бригады в одном из захваченных в Курской области броневиков
© РИА Новости
1 из 3
Дорожный лист, найденный российскими морскими пехотинцами 810-й бригады в одном из захваченных в Курской области броневиков
© РИА Новости
2 из 3
Талон о регистрации транспортного средства, найденный российскими морскими пехотинцами 810-й бригады в одном из захваченных в Курской области броневиков
© РИА Новости
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Так, согласно талону о регистрации транспортного средства, бронеавтомобиль Roshel Senator поставили на учет 26 июля 2024 года. В "Техническом талоне транспортного средства ВСУ" указано, что этот броневик впервые прошел техосмотр 27 июля 2024 года, то есть за десять дней до вторжения украинских боевиков в Курскую область. Согласно данным путевого листа, бронемашина вышла на выполнение задачи в 17 часов 30 минут 7 августа 2024 года, при этом действительна выписанная украинским командованием бумага по 16 августа 2024 года.
Из документов, захваченных российскими морпехами, следует, что Roshel Senator не только поставили на Украину в 2024-м, но и произвели в этом же году.
На этой неделе моторизованная колонна, принадлежавшая 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ и вооруженная бронированной техникой стран — членов блока НАТО, была полностью уничтожена в Курской области бойцами 810-й бригады морской пехоты ВС России. В составе колонны, помимо канадских броневиков Roshel Senator, находились американские бронеавтомобили HMMWV, тяжелые бронемашины Cougar и БТР Stryker.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.