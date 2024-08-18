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Киев бросил на Курскую область самую новую бронетехнику из поставок НАТО - РИА Новости, 18.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:18 18.08.2024 (обновлено: 17:05 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/bronetekhnika-1966906508.html
Киев бросил на Курскую область самую новую бронетехнику из поставок НАТО
Киев бросил на Курскую область самую новую бронетехнику из поставок НАТО - РИА Новости, 18.08.2024
Киев бросил на Курскую область самую новую бронетехнику из поставок НАТО
Киев задействовал в террористическом нападении на Курскую область броневики, поставленные ему странами НАТО непосредственно накануне вторжения, выяснило РИА... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T16:18
2024-08-18T17:05
специальная военная операция на украине
курская область
россия
украина
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
нато
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КУРСК, 18 авг — РИА Новости. Киев задействовал в террористическом нападении на Курскую область броневики, поставленные ему странами НАТО непосредственно накануне вторжения, выяснило РИА Новости по захваченным российскими военными документам. Бронеавтомобиль Roshel Senator (модель Ford F-559 Senator APC), использованный украинской 82-й отдельной десантно-штурмовой бригадой (ОДШБр) при атаке на Курскую область, поставили в республику незадолго до вторжения. Это следует из документов ВСУ, найденных российскими морскими пехотинцами 810-й бригады в одном из захваченных в Курской области броневиков из состава недавно уничтоженной ими колонны 82-й ОДШБр. Так, согласно талону о регистрации транспортного средства, бронеавтомобиль Roshel Senator поставили на учет 26 июля 2024 года. В "Техническом талоне транспортного средства ВСУ" указано, что этот броневик впервые прошел техосмотр 27 июля 2024 года, то есть за десять дней до вторжения украинских боевиков в Курскую область. Согласно данным путевого листа, бронемашина вышла на выполнение задачи в 17 часов 30 минут 7 августа 2024 года, при этом действительна выписанная украинским командованием бумага по 16 августа 2024 года. Из документов, захваченных российскими морпехами, следует, что Roshel Senator не только поставили на Украину в 2024-м, но и произвели в этом же году. На этой неделе моторизованная колонна, принадлежавшая 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ и вооруженная бронированной техникой стран — членов блока НАТО, была полностью уничтожена в Курской области бойцами 810-й бригады морской пехоты ВС России. В составе колонны, помимо канадских броневиков Roshel Senator, находились американские бронеавтомобили HMMWV, тяжелые бронемашины Cougar и БТР Stryker.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html
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курская область, россия, украина, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, нато, ford motor, в мире
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, НАТО, Ford Motor, В мире
Киев бросил на Курскую область самую новую бронетехнику из поставок НАТО

Киев направил в Курскую область бронетехнику, поставленную НАТО накануне атаки

© РИА НовостиБронеавтомобиль, захваченный морскими пехотинцами 810-й бригады в Курской области
Бронеавтомобиль, захваченный морскими пехотинцами 810-й бригады в Курской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости
Бронеавтомобиль, захваченный морскими пехотинцами 810-й бригады в Курской области
Читать ria.ru в
КУРСК, 18 авг — РИА Новости. Киев задействовал в террористическом нападении на Курскую область броневики, поставленные ему странами НАТО непосредственно накануне вторжения, выяснило РИА Новости по захваченным российскими военными документам.
Бронеавтомобиль Roshel Senator (модель Ford F-559 Senator APC), использованный украинской 82-й отдельной десантно-штурмовой бригадой (ОДШБр) при атаке на Курскую область, поставили в республику незадолго до вторжения. Это следует из документов ВСУ, найденных российскими морскими пехотинцами 810-й бригады в одном из захваченных в Курской области броневиков из состава недавно уничтоженной ими колонны 82-й ОДШБр.
© РИА НовостиТехнический талон, найденный российскими морскими пехотинцами 810-й бригады в одном из захваченных в Курской области броневиков
Технический талон, найденный российскими морскими пехотинцами 810-й бригады в одном из захваченных в Курской области броневиков
Технический талон, найденный российскими морскими пехотинцами 810-й бригады в одном из захваченных в Курской области броневиков
© РИА Новости
1 из 3
© РИА НовостиДорожный лист, найденный российскими морскими пехотинцами 810-й бригады в одном из захваченных в Курской области броневиков
Дорожный лист, найденный российскими морскими пехотинцами 810-й бригады в одном из захваченных в Курской области броневиков
Дорожный лист, найденный российскими морскими пехотинцами 810-й бригады в одном из захваченных в Курской области броневиков
© РИА Новости
2 из 3
© РИА НовостиТалон о регистрации транспортного средства, найденный российскими морскими пехотинцами 810-й бригады в одном из захваченных в Курской области броневиков
Талон о регистрации транспортного средства, найденный российскими морскими пехотинцами 810-й бригады в одном из захваченных в Курской области броневиков
Талон о регистрации транспортного средства, найденный российскими морскими пехотинцами 810-й бригады в одном из захваченных в Курской области броневиков
© РИА Новости
3 из 3
Технический талон, найденный российскими морскими пехотинцами 810-й бригады в одном из захваченных в Курской области броневиков
© РИА Новости
1 из 3
Дорожный лист, найденный российскими морскими пехотинцами 810-й бригады в одном из захваченных в Курской области броневиков
© РИА Новости
2 из 3
Талон о регистрации транспортного средства, найденный российскими морскими пехотинцами 810-й бригады в одном из захваченных в Курской области броневиков
© РИА Новости
3 из 3
Так, согласно талону о регистрации транспортного средства, бронеавтомобиль Roshel Senator поставили на учет 26 июля 2024 года. В "Техническом талоне транспортного средства ВСУ" указано, что этот броневик впервые прошел техосмотр 27 июля 2024 года, то есть за десять дней до вторжения украинских боевиков в Курскую область. Согласно данным путевого листа, бронемашина вышла на выполнение задачи в 17 часов 30 минут 7 августа 2024 года, при этом действительна выписанная украинским командованием бумага по 16 августа 2024 года.
Из документов, захваченных российскими морпехами, следует, что Roshel Senator не только поставили на Украину в 2024-м, но и произвели в этом же году.
На этой неделе моторизованная колонна, принадлежавшая 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ и вооруженная бронированной техникой стран — членов блока НАТО, была полностью уничтожена в Курской области бойцами 810-й бригады морской пехоты ВС России. В составе колонны, помимо канадских броневиков Roshel Senator, находились американские бронеавтомобили HMMWV, тяжелые бронемашины Cougar и БТР Stryker.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияУкраинаВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныНАТОFord MotorВ мире
 
 
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