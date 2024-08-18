Переговоры о безопасности с Киевом не ведутся, заявили в МИД
МИД о сообщениях о сорванных ВСУ переговорах: срывать было нечего
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщение в газете The Washington Post о том, что нападение Украины на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры представителей Москвы и Киева, отметила, что никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего.
"Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего. Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
"Угрозу безопасности таких объектов, включая Запорожскую, а теперь и Курскую АЭС, создают исключительно действия ВСУ и пособничество им со стороны США и других стран Запада", - добавила она.
Захарова подчеркнула, что Вооруженные силы России не наносят ударов по гражданским объектам. Более того, в настоящее время они делают все возможное, чтобы защитить такие объекты от ударов ВСУ, применяющих западное оружие, и оградить мир от масштабной техногенной катастрофы.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.