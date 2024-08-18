https://ria.ru/20240818/bezopasnost-1966885638.html

Переговоры о безопасности с Киевом не ведутся, заявили в МИД

Переговоры о безопасности с Киевом не ведутся, заявили в МИД - РИА Новости, 18.08.2024

Переговоры о безопасности с Киевом не ведутся, заявили в МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщение в газете The Washington Post о том, что нападение Украины на Курскую область сорвало... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T14:00

2024-08-18T14:00

2024-08-18T14:32

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщение в газете The Washington Post о том, что нападение Украины на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры представителей Москвы и Киева, отметила, что никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего."Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего. Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства."Угрозу безопасности таких объектов, включая Запорожскую, а теперь и Курскую АЭС, создают исключительно действия ВСУ и пособничество им со стороны США и других стран Запада", - добавила она.Захарова подчеркнула, что Вооруженные силы России не наносят ударов по гражданским объектам. Более того, в настоящее время они делают все возможное, чтобы защитить такие объекты от ударов ВСУ, применяющих западное оружие, и оградить мир от масштабной техногенной катастрофы.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966874746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, россия, курская область, мария захарова, владимир путин, валерий герасимов, курская аэс, вооруженные силы украины