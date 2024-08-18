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Действия ВСУ создают угрозу безопасности АЭС, заявили в МИД - РИА Новости, 18.08.2024
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14:00 18.08.2024 (обновлено: 14:37 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/bezopasnost-1966885543.html
Действия ВСУ создают угрозу безопасности АЭС, заявили в МИД
Действия ВСУ создают угрозу безопасности АЭС, заявили в МИД - РИА Новости, 18.08.2024
Действия ВСУ создают угрозу безопасности АЭС, заявили в МИД
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что угрозу безопасности таких объектов, включая Запорожскую, а теперь и Курскую АЭС, создают... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T14:00
2024-08-18T14:37
специальная военная операция на украине
сша
в мире
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вооруженные силы украины
мария захарова
владимир путин
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что угрозу безопасности таких объектов, включая Запорожскую, а теперь и Курскую АЭС, создают исключительно действия ВСУ и пособничество им со стороны США и других стран Запада."Угрозу безопасности таких объектов, включая Запорожскую, а теперь и Курскую АЭС, создают исключительно действия ВСУ и пособничество им со стороны США и других стран Запада", - добавила она.Захарова подчеркнула, что Вооруженные силы России не наносят ударов по гражданским объектам. Более того, в настоящее время они делают все возможное, чтобы защитить такие объекты от ударов ВСУ, применяющих западное оружие, и оградить мир от масштабной техногенной катастрофы.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240817/zaes-1966815285.html
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сша, в мире, россия, вооруженные силы украины, мария захарова, владимир путин, валерий герасимов, курская аэс, курская область
Специальная военная операция на Украине, США, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Мария Захарова, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Курская АЭС, Курская область
Действия ВСУ создают угрозу безопасности АЭС, заявили в МИД

МИД: угрозу безопасности Запорожской и Курской АЭС создают действия ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция в Курчатове
Курская атомная электростанция в Курчатове - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Курская атомная электростанция в Курчатове. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что угрозу безопасности таких объектов, включая Запорожскую, а теперь и Курскую АЭС, создают исключительно действия ВСУ и пособничество им со стороны США и других стран Запада.
"Угрозу безопасности таких объектов, включая Запорожскую, а теперь и Курскую АЭС, создают исключительно действия ВСУ и пособничество им со стороны США и других стран Запада", - добавила она.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Глава МАГАТЭ призвал к сдержанности после атаки дрона на Запорожскую АЭС
17 августа, 21:10
Захарова подчеркнула, что Вооруженные силы России не наносят ударов по гражданским объектам. Более того, в настоящее время они делают все возможное, чтобы защитить такие объекты от ударов ВСУ, применяющих западное оружие, и оградить мир от масштабной техногенной катастрофы.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Глава МАГАТЭ выразил готовность посетить Курскую АЭС
17 августа, 17:49
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныМария ЗахароваВладимир ПутинВалерий ГерасимовКурская АЭСКурская область
 
 
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